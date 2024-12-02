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Posted 2 декабря, 15:19

Published 2 декабря, 15:19

Modified 2 декабря, 15:21

Updated 2 декабря, 15:21

Тагильчанка стала призером второго этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Тагильчанка стала призером второго этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

2 декабря 2024, 15:19
Фото: ГАУ СО ЦСП.
Тагильчанка Кристина Прокопьева взяла «серебро» на Всероссийских соревнованиях.

Кубок проходил в спорткомплексе «Аист». Кристина взяла «серебро», прыгнув с большого трамплина К-120. Несколько дней назад она завоевала 1 место на 1-м этапе кубка по прыжкам с обычного трамплина К-90.

В Ближайшее время лыжники будут состязаться на «Кубке Металлинвест». Он состоится с 6 по 9 декабря. Затем спортсмены поедут на соревнования в Пермский край. Там они будут бороться за первенство с 11 до 16 декабря, сообщили в мэрии.

Ранее тагильские конькобежцы привезли «золото» со всероссийских соревнований.

В Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» пройдут международные соревнования
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Спортсмены#Лыжи#Спор#Екатеринбург
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