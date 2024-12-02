Тагильчанка стала призером второго этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

В Ближайшее время лыжники будут состязаться на «Кубке Металлинвест». Он состоится с 6 по 9 декабря. Затем спортсмены поедут на соревнования в Пермский край. Там они будут бороться за первенство с 11 до 16 декабря, сообщили в мэрии.