Тагильчанка стала призером второго этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Posted 2 декабря, 15:19
Published 2 декабря, 15:19
Modified 2 декабря, 15:21
Updated 2 декабря, 15:21
Кубок проходил в спорткомплексе «Аист». Кристина взяла «серебро», прыгнув с большого трамплина К-120. Несколько дней назад она завоевала 1 место на 1-м этапе кубка по прыжкам с обычного трамплина К-90.
В Ближайшее время лыжники будут состязаться на «Кубке Металлинвест». Он состоится с 6 по 9 декабря. Затем спортсмены поедут на соревнования в Пермский край. Там они будут бороться за первенство с 11 до 16 декабря, сообщили в мэрии.
Ранее тагильские конькобежцы привезли «золото» со всероссийских соревнований.