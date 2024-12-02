Тагильские спортсмены взяли призовые места на всероссийском конкурсе

Соревнования прошли в дружеской атмосфере, где каждый участник получил возможность проявить себя и продемонстрировать свои способности. Организаторы и участники выразили надежду, что такие встречи станут традиционными и будут способствовать дальнейшему развитию легкой атлетики в регионах.