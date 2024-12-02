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Posted 2 декабря, 04:58

Published 2 декабря, 04:58

Modified 2 декабря, 05:00

Updated 2 декабря, 05:00

Сибирь и Урал встретились на легкоатлетическом старте

Тагильские спортсмены взяли призовые места на всероссийском конкурсе

2 декабря 2024, 04:58
Фото: Спортивная Школа «Юность» г. Нижний Тагил.

Сибирь и Урал встретились на легкоатлетическом старте

24 ноября 2024 года в Екатеринбурге прошли первые Всероссийские соревнования «Матчевая встреча спортивных школ Сибири и Урала» по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009–2011 годов рождения.

Соревнования «Матчевая встреча спортивных школ Сибири и Урала» стали значимым событием в мире легкой атлетики. Впервые они получили статус всероссийских, что подчеркивает важность этого мероприятия для развития молодежного спорта в стране. Участие принимали спортсмены из различных регионов Сибири и Урала, представляя свои спортивные школы и тренеров.

Фото: Спортивная Школа «Юность» г. Нижний Тагил
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Одним из ярких моментов стал успех Артема Карпачева, который продемонстрировал отличную подготовку и волю к победе на дистанции 600 метров. Его тренер, Татьяна Гагарина, внесла вклад в этот результат, обеспечив необходимую поддержку и мотивацию своему воспитаннику.

Кроме того, в соревнованиях участвовали и другие талантливые спортсмены. Шакиров Артур, Низов Никита, Коровина Елизавета, Тимофеева Ульяна, Вохидова Карина, Чудинова Кристина, Солонкова Олеся Денисович, Чащин Егор Алексеевич, Болотова Полина Сергеевна — все они проявил себя с лучшей стороны.

Тренерский состав, включающий таких специалистов, как Татьяна Гагарина и Илья Дементьев, сыграл ключевую роль в подготовке участников.

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Соревнования прошли в дружеской атмосфере, где каждый участник получил возможность проявить себя и продемонстрировать свои способности. Организаторы и участники выразили надежду, что такие встречи станут традиционными и будут способствовать дальнейшему развитию легкой атлетики в регионах.

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