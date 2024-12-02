Таксист-мигрант протаранил трамвай в центре Екатеринбурга

Posted 2 декабря, 16:03
Published 2 декабря, 16:03
Modified 2 декабря, 16:05
Updated 2 декабря, 16:05
Такси и трамвай маршрута №18 столкнулись у Театра музкомедии — это проспект Ленина, сообщает «КП — Екатеринбург».
Мигрант-таксист нарушил правила, пересек сплошную, в результате чего машина выехала на трамвайные пути и задела вагон. После аварии движение трамваев в этом районе остановилось.
В такси находилась женщина-пассажирка, она получила травмы. Виновник ДТП повреждений не получил. В обстоятельствах ДТП вместе с сотрудниками ГАИ разбираются представители Гортранса. Водитель такси, вероятно, должен будет оплатить вынужденный простой транспорта.
В Екатеринбурге 1 декабря произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта — автобус столкнулся с несколькими машинами.