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Posted 2 декабря, 16:03

Published 2 декабря, 16:03

Modified 2 декабря, 16:05

Updated 2 декабря, 16:05

В центре Екатеринбурга мигрант на такси влетел в трамвай

Таксист-мигрант протаранил трамвай в центре Екатеринбурга

2 декабря 2024, 16:03
Фото: Telegram-канал «КП — Екатеринбург».

В центре Екатеринбурга мигрант на такси влетел в трамвай

На проспекте Ленина в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая. Пострадала женщина.

Такси и трамвай маршрута №18 столкнулись у Театра музкомедии — это проспект Ленина, сообщает «КП — Екатеринбург».

Мигрант-таксист нарушил правила, пересек сплошную, в результате чего машина выехала на трамвайные пути и задела вагон. После аварии движение трамваев в этом районе остановилось.

В такси находилась женщина-пассажирка, она получила травмы. Виновник ДТП повреждений не получил. В обстоятельствах ДТП вместе с сотрудниками ГАИ разбираются представители Гортранса. Водитель такси, вероятно, должен будет оплатить вынужденный простой транспорта.

В Екатеринбурге 1 декабря произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта — автобус столкнулся с несколькими машинами.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#ДТП#ГАИ#Столкновение#Такси#Трамвай#Екатеринбург#Мигрант
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