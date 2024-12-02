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Posted 2 декабря, 11:52

Published 2 декабря, 11:52

Modified 2 декабря, 11:54

Updated 2 декабря, 11:54

Участок под «Макдональдс» в Нижнем Тагиле снова выставлен на торги

Участок под «Макдональдс» в Нижнем Тагиле снова выставлен на торги

2 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле снова выставили на продажу участок земли на Уральском проспекте, на котором хотели построить «Макдональдс».

За данный участок боролись 16 бизнесменов. Были планы открыть «Макдональдс» в 2022 году, однако из-за ухода общепита из России они отказались арендовать участок, рассказал заммэра Вячеслав Горячкин телеканалу «Тагил-ТВ».

Инвестором тогда была компания «Региональная сеть предприятий питания», которая теперь является главным партнером «Вкусно — и точка». Данный отказ может говорить об отсутствии желания владеть кафе в городе под новым именем.

Напомним, в Нижнем Тагиле выставили на торги участок земли на улице Фрунзе. На нем планируют открыть кафе.

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