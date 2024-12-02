Участок под «Макдональдс» в Нижнем Тагиле снова выставлен на торги

Posted 2 декабря, 11:52
Published 2 декабря, 11:52
Modified 2 декабря, 11:54
Updated 2 декабря, 11:54
За данный участок боролись 16 бизнесменов. Были планы открыть «Макдональдс» в 2022 году, однако из-за ухода общепита из России они отказались арендовать участок, рассказал заммэра Вячеслав Горячкин телеканалу «Тагил-ТВ».
Инвестором тогда была компания «Региональная сеть предприятий питания», которая теперь является главным партнером «Вкусно — и точка». Данный отказ может говорить об отсутствии желания владеть кафе в городе под новым именем.
Напомним, в Нижнем Тагиле выставили на торги участок земли на улице Фрунзе. На нем планируют открыть кафе.