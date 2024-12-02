Удушающий смог, ремонт дорог в Тагиле, приговор ОПГ и погода в Новый год

Posted 2 декабря, 17:06
Published 2 декабря, 17:06
Modified 2 декабря, 17:08
Updated 2 декабря, 17:08
Жители Нижнего Тагила на прошлой неделе неоднократно жаловались на удушающий смог, а жители Невьянска — на тучи пыли в воздухе. Местный «Водоканал» отказался признать решение суда о сбросе стоков. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.
В администрации Нижнего Тагила поделились планами по ремонту дорог в 2025 году. Работы продолжатся по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который придет на смену «Безопасным и качественным дорогам». Всего будет отремонтированы участки протяженностью 4 км на трех улицах.
Многодетные семьи, которые занимаются ИЖС на своих участках, получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на установку системы водоотведения. Законопроект, вынесенный мэром Владиславом Пинаевым, рассмотрят на заседании гордумы.
В Нижнем Тагиле суд поставил точку в деле банды, которая помогала горожанам обналичивать средства материнского капитала. Всего по делу проходили четыре человека. Фигуранты искали доверчивых людей и предлагали им незаконную сделку, за каждую из них мошенники получили вознаграждение в размере от 300 до 400 тысяч рублей.
Синоптики порадовали тагильчан хорошими новостями. В новогоднюю ночь погода будет вполне комфортной — не ожидается ни морозов, ни осадков. Однако снег возможен накануне, 31 декабря. Начало года, по долгосрочным прогнозам, будет облачным.