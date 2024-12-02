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Posted 2 декабря, 17:06

Published 2 декабря, 17:06

Modified 2 декабря, 17:08

Updated 2 декабря, 17:08

Удушающий смог, ремонт дорог в Тагиле, приговор ОПГ и погода в Новый год

Удушающий смог, ремонт дорог в Тагиле, приговор ОПГ и погода в Новый год

2 декабря 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильчан опять душили вредными выбросами. Ремонтировать дороги в городе будут по новому нацпроекту. Многодетные семьи получат по 50 тысяч рублей. Вынесен приговор членам банды, которая обналичивала средства маткапитала. Горожанам рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. Итоги за 2 декабря.

Жители Нижнего Тагила на прошлой неделе неоднократно жаловались на удушающий смог, а жители Невьянска — на тучи пыли в воздухе. Местный «Водоканал» отказался признать решение суда о сбросе стоков. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.

Итоги недели: удушающий смог, «Водоканал» со штрафом и букет из превышений
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В администрации Нижнего Тагила поделились планами по ремонту дорог в 2025 году. Работы продолжатся по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который придет на смену «Безопасным и качественным дорогам». Всего будет отремонтированы участки протяженностью 4 км на трех улицах.

600 млн рублей потратит Тагил в 2025 году на ремонт дорог по новому нацпроекту
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Многодетные семьи, которые занимаются ИЖС на своих участках, получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на установку системы водоотведения. Законопроект, вынесенный мэром Владиславом Пинаевым, рассмотрят на заседании гордумы.

Многодетным семьям в Нижнем Тагиле возместят расходы на сумму до 50 тысяч рубелей
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В Нижнем Тагиле суд поставил точку в деле банды, которая помогала горожанам обналичивать средства материнского капитала. Всего по делу проходили четыре человека. Фигуранты искали доверчивых людей и предлагали им незаконную сделку, за каждую из них мошенники получили вознаграждение в размере от 300 до 400 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле вынесены приговоры членам ОПГ, которые обналичивали маткапитал
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Синоптики порадовали тагильчан хорошими новостями. В новогоднюю ночь погода будет вполне комфортной — не ожидается ни морозов, ни осадков. Однако снег возможен накануне, 31 декабря. Начало года, по долгосрочным прогнозам, будет облачным.

Погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей
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