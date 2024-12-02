Удушающий смог, ремонт дорог в Тагиле, приговор ОПГ и погода в Новый год

В Нижнем Тагиле суд поставил точку в деле банды, которая помогала горожанам обналичивать средства материнского капитала. Всего по делу проходили четыре человека. Фигуранты искали доверчивых людей и предлагали им незаконную сделку, за каждую из них мошенники получили вознаграждение в размере от 300 до 400 тысяч рублей.