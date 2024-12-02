В Австралию не улетал: экс-гендиректор свердловского завода опроверг слухи о побеге

По словам Гребнева, он сложил с себя полномочия гендиректора по собственному желанию: ему недавно исполнилось 65 лет, поэтому он решил уйти на заслуженный отдых. Решение уволиться он принял еще в начале сентября, но официально трудовые отношения были расторгнуты лишь 13 ноября. Предприятием в настоящий момент руководит Владимир Стогния.