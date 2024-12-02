В Австралию не улетал: экс-гендиректор свердловского завода опроверг слухи о побеге

Posted 2 декабря, 16:31
Published 2 декабря, 16:31
Modified 2 декабря, 16:33
Updated 2 декабря, 16:33
Бывший генеральный директор «Богдановичского комбикормового завода» в беседе с Ura.ru опроверг слухи об отъезде на другой континент.
По словам Гребнева, он сложил с себя полномочия гендиректора по собственному желанию: ему недавно исполнилось 65 лет, поэтому он решил уйти на заслуженный отдых. Решение уволиться он принял еще в начале сентября, но официально трудовые отношения были расторгнуты лишь 13 ноября. Предприятием в настоящий момент руководит Владимир Стогния.
Также Гребнев рассказал об иске на 110,7 млн рублей от Министерства по управлению госимуществом: якобы вопросы к предприятию возникли из-за неточностей в решениях, принятых советом директоров. Он подчеркнул, что проблем у предприятия не было: так, в 2023 году чистая прибыль завода составила 596 млн рублей.
«Водоканал-НТ» должен заплатить 1,4 млн рублей за сброс стоков в реку.