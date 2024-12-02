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Posted 2 декабря, 16:31

Published 2 декабря, 16:31

Modified 2 декабря, 16:33

Updated 2 декабря, 16:33

Экс-директор свердловского завода опроверг свой побег в Австралию

В Австралию не улетал: экс-гендиректор свердловского завода опроверг слухи о побеге

2 декабря 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney.

Экс-директор свердловского завода опроверг свой побег в Австралию

Владимир Гребнев, которого ранее заподозрили в побеге в Австралию из-за долгов, опроверг эти слухи и заявил, что в последнее время из России не уезжал.

Бывший генеральный директор «Богдановичского комбикормового завода» в беседе с Ura.ru опроверг слухи об отъезде на другой континент.

По словам Гребнева, он сложил с себя полномочия гендиректора по собственному желанию: ему недавно исполнилось 65 лет, поэтому он решил уйти на заслуженный отдых. Решение уволиться он принял еще в начале сентября, но официально трудовые отношения были расторгнуты лишь 13 ноября. Предприятием в настоящий момент руководит Владимир Стогния.

Также Гребнев рассказал об иске на 110,7 млн рублей от Министерства по управлению госимуществом: якобы вопросы к предприятию возникли из-за неточностей в решениях, принятых советом директоров. Он подчеркнул, что проблем у предприятия не было: так, в 2023 году чистая прибыль завода составила 596 млн рублей.

«Водоканал-НТ» должен заплатить 1,4 млн рублей за сброс стоков в реку.

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