В Екатеринбурге будут судить самокатчика, сбившего ребенка

Posted 2 декабря, 10:48
Published 2 декабря, 10:48
Modified 2 декабря, 10:50
Updated 2 декабря, 10:50
В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 21-летний молодой человек, который, катаясь на электрическом самокате, сбил ребенка.
Известно, что столкновение произошло в июне 2024 года на улице Бебеля: нетрезвый самокатчик налетел на 8-летнего мальчика, который в результате получил перелом ноги и другие травмы, сообщает прокуратура Свердловской области.
Вред, нанесенный обвиняемым ребенку, квалифицировали как тяжкий. Органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение для передачи дела в суд.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге.