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Posted 2 декабря, 10:48

Published 2 декабря, 10:48

Modified 2 декабря, 10:50

Updated 2 декабря, 10:50

В Екатеринбурге самокатчик стал фигурантом уголовного дела из-за сбитого ребенка

В Екатеринбурге будут судить самокатчика, сбившего ребенка

2 декабря 2024, 10:48
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге самокатчик стал фигурантом уголовного дела из-за сбитого ребенка

В Екатеринбурге скоро начнется суд над самокатчиком, сбившим ребенка. Молодой человек ехал на СИМ пьяным.

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 21-летний молодой человек, который, катаясь на электрическом самокате, сбил ребенка.

Известно, что столкновение произошло в июне 2024 года на улице Бебеля: нетрезвый самокатчик налетел на 8-летнего мальчика, который в результате получил перелом ноги и другие травмы, сообщает прокуратура Свердловской области.

Вред, нанесенный обвиняемым ребенку, квалифицировали как тяжкий. Органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение для передачи дела в суд.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге.

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#Александра Никитская#Дети#ДТП#Суд#Пострадавшие#Екатеринбург#Самокат#Инцидент
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