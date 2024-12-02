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Posted 2 декабря, 17:16

Published 2 декабря, 17:16

Modified 2 декабря, 17:18

Updated 2 декабря, 17:18

В Екатеринбурге на парковке подрались две матери

В Екатеринбурге две мамы подрались на парковке

2 декабря 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге на парковке подрались две матери

В Екатеринбурге за потасовкой двух матерей из машин наблюдали их дети. У двух сторон конфликта противоположное мнение о произошедшем.

В Екатеринбурге вечером 1 декабря на парковке в микрорайоне Солнечный на улице Чемпионов между двумя женщинами вспыхнул конфликт.

После краткой перебранки одна из них напала на другую. Причиной драки стала парковка: одна мама с ребенком находились в стоявшей машине, вторая мать занервничала из-за потерянного времени.

Владелица автомобиля Cherry Tiggo утверждает, что на нее с криками и кулаками напала водитель Toyota, подошедшая к двери ее машины. У пострадавшей по имени Виктория разбита губа.

Вторая сторона конфликта по имени Татьяна утверждает обратное: именно Виктория напала на нее. Она подтверждает, что автомобиль Cherry перекрыл выезд с парковки, в итоге пришлось звонить оператору парковки. Спустя 20 минут появилась Виктория, и Татьяна начала выяснять у нее, почему она заставляет других жильцов ждать возможности выезда со стоянки. Со слов владелицы Toyota, Виктория начала царапать оппонентке лицо и вырывать волосы, пишет «КП-Екатеринбург».

За неприятной сценой из двух машин наблюдали маленькие дети.

Обе женщины рассказали, что испытывают стресс. Виктория намерена снять в полиции побои, а Татьяна полагает, что вторая сторона стычки занимается вымогательством. Якобы лечение автоледи на Cherry будет стоит более 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об убийстве, которое житель Екатеринбурга совершил при помощи скалки.

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#Александра Никитская#Происшествия#Парковка#Драка#Родители#Конфликт#Екатеринбург#Инцидент
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