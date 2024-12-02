В Екатеринбурге две мамы подрались на парковке

Posted 2 декабря, 17:16
Published 2 декабря, 17:16
Modified 2 декабря, 17:18
Updated 2 декабря, 17:18
В Екатеринбурге вечером 1 декабря на парковке в микрорайоне Солнечный на улице Чемпионов между двумя женщинами вспыхнул конфликт.
После краткой перебранки одна из них напала на другую. Причиной драки стала парковка: одна мама с ребенком находились в стоявшей машине, вторая мать занервничала из-за потерянного времени.
Владелица автомобиля Cherry Tiggo утверждает, что на нее с криками и кулаками напала водитель Toyota, подошедшая к двери ее машины. У пострадавшей по имени Виктория разбита губа.
Вторая сторона конфликта по имени Татьяна утверждает обратное: именно Виктория напала на нее. Она подтверждает, что автомобиль Cherry перекрыл выезд с парковки, в итоге пришлось звонить оператору парковки. Спустя 20 минут появилась Виктория, и Татьяна начала выяснять у нее, почему она заставляет других жильцов ждать возможности выезда со стоянки. Со слов владелицы Toyota, Виктория начала царапать оппонентке лицо и вырывать волосы, пишет «КП-Екатеринбург».
За неприятной сценой из двух машин наблюдали маленькие дети.
Обе женщины рассказали, что испытывают стресс. Виктория намерена снять в полиции побои, а Татьяна полагает, что вторая сторона стычки занимается вымогательством. Якобы лечение автоледи на Cherry будет стоит более 35 тысяч рублей.
Ранее сообщалось об убийстве, которое житель Екатеринбурга совершил при помощи скалки.