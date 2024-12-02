В Екатеринбурге две мамы подрались на парковке

Вторая сторона конфликта по имени Татьяна утверждает обратное: именно Виктория напала на нее. Она подтверждает, что автомобиль Cherry перекрыл выезд с парковки, в итоге пришлось звонить оператору парковки. Спустя 20 минут появилась Виктория, и Татьяна начала выяснять у нее, почему она заставляет других жильцов ждать возможности выезда со стоянки. Со слов владелицы Toyota, Виктория начала царапать оппонентке лицо и вырывать волосы, пишет «КП-Екатеринбург».