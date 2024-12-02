В Екатеринбурге мужчина до смерти забил свою пожилую мать

Posted 2 декабря, 10:22
Published 2 декабря, 10:22
Modified 2 декабря, 10:24
Updated 2 декабря, 10:24
В Екатеринбурге 62-летнего жителя подозревают в жестокой расправе над собственной матерью.
Гражданин после конфликта с престарелой родственницей устроил драку: он забил 92-летнюю старушку скалкой. От полученных травм женщина умерла на месте.
Труп пожилой женщины был найден в одной из квартир на улице Походной. Рядом с телом обнаружено окровалвленное орудие преступления. Сам подозреваемый также находился в жилом помещении, сообщает URA.RU.
По данным источника издания, 62-летний убийца сознался в содеянном. В Следственном комитете ситуацию пока не комментировали.
Ранее стало известно об убийстве, совершенном в Сысерти при помощи ножа и топора.