tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:22

Published 2 декабря, 10:22

Modified 2 декабря, 10:24

Updated 2 декабря, 10:24

В Екатеринбурге мужчина скалкой убил свою престарелую мать

В Екатеринбурге мужчина до смерти забил свою пожилую мать

2 декабря 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге мужчина скалкой убил свою престарелую мать

В Екатеринбурге сын-пенсионер до смерти забил свою престарелую мать. Подозреваемый сознался в совершении преступления.

В Екатеринбурге 62-летнего жителя подозревают в жестокой расправе над собственной матерью.

Гражданин после конфликта с престарелой родственницей устроил драку: он забил 92-летнюю старушку скалкой. От полученных травм женщина умерла на месте.

Труп пожилой женщины был найден в одной из квартир на улице Походной. Рядом с телом обнаружено окровалвленное орудие преступления. Сам подозреваемый также находился в жилом помещении, сообщает URA.RU.

По данным источника издания, 62-летний убийца сознался в содеянном. В Следственном комитете ситуацию пока не комментировали.

Ранее стало известно об убийстве, совершенном в Сысерти при помощи ножа и топора.

#Александра Никитская#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Преступление#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика