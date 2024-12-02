В Екатеринбурге неизвестные обстреливают дом возле Южного автовокзала

Posted 2 декабря, 10:07
Published 2 декабря, 10:07
Modified 2 декабря, 10:09
Updated 2 декабря, 10:09
Жители многоэтажного дома на Союзной, 2 рассказали об очередном обстреле дома со стороны неизвестных лиц.
Так, накануне очередная пуля попала в стекло на 12-м этаже. Владелица квартиры уверена, что таким способом кто-то развлекается. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.
Известно, что в сентябре неизвестные обстреляли окна на 14-м этаже.
По факту произошедшего организована проверка, сообщает Е1.
Ранее в Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли проезжающий мимо автомобиль.