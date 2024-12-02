tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:07

Published 2 декабря, 10:07

Modified 2 декабря, 10:09

Updated 2 декабря, 10:09

В Екатеринбурге неизвестные обстреливают дом возле Южного автовокзала

В Екатеринбурге неизвестные обстреливают дом возле Южного автовокзала

2 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге неизвестные уже целый месяц обстреливают дом возле Южного автовокзала.

Жители многоэтажного дома на Союзной, 2 рассказали об очередном обстреле дома со стороны неизвестных лиц.

Так, накануне очередная пуля попала в стекло на 12-м этаже. Владелица квартиры уверена, что таким способом кто-то развлекается. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Известно, что в сентябре неизвестные обстреляли окна на 14-м этаже.

По факту произошедшего организована проверка, сообщает Е1.

Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Выстрел#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика