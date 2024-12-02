В Екатеринбурге неизвестные выбросили слепую собаку на мороз

Posted 2 декабря, 13:48
Published 2 декабря, 13:48
Modified 2 декабря, 13:50
Updated 2 декабря, 13:50
Одинокую незрячую собаку на улице увидели прохожие. Животное медленно перемещалось по кругу, реагировало на звуки и поджимало уши. Подойти на звук четвероногое не решалось.
Собаку отвезли в благотворительный фонд «Клякса». Специалисты фонда отметили, что животное было сильно исхудавшее, так как не имело возможности добыть себе пропитание.
Собаку осмотрел врач-ветеринар и подтвердил ее полную слепоту, сообщает «Злой Екатеринбург».
Ранее екатеринбуржец выбросил из окна собаку.