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Posted 2 декабря, 13:48

Published 2 декабря, 13:48

Modified 2 декабря, 13:50

Updated 2 декабря, 13:50

В Екатеринбурге неизвестные выбросили слепую собаку на мороз

В Екатеринбурге неизвестные выбросили слепую собаку на мороз

2 декабря 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге кто-то оставил незрячую собаку умирать на улице.

Одинокую незрячую собаку на улице увидели прохожие. Животное медленно перемещалось по кругу, реагировало на звуки и поджимало уши. Подойти на звук четвероногое не решалось.

Собаку отвезли в благотворительный фонд «Клякса». Специалисты фонда отметили, что животное было сильно исхудавшее, так как не имело возможности добыть себе пропитание.

Собаку осмотрел врач-ветеринар и подтвердил ее полную слепоту, сообщает «Злой Екатеринбург».

Ранее екатеринбуржец выбросил из окна собаку.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Собака#Животное#Екатеринбург#Инцидент
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