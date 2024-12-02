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Posted 2 декабря, 11:46

Published 2 декабря, 11:46

Modified 2 декабря, 11:48

Updated 2 декабря, 11:48

В Екатеринбурге юных студенток вовлекли в съемку порнографии

В Екатеринбурге юных студенток вовлекли в съемку порнографии

2 декабря 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге в съемку порно вовлекли двух несовершеннолетних девушек.

В столице Среднего Урала двое друзей, один из которых является студентом УрФУ, уговорили двух молодых студенток сняться в фильме 18+. Одна из девушек учится в университете, а вторая в техникуме. Фильмы они распространяли в интернете.

В отношении обоих молодых людей возбудили уголовные дела по двум статьям. Их будут судить за незаконное изготовление фильмов 18+ и за вовлечение 2-х лиц не достигших 18-ти лет в преступление, сообщил URA.RU источник.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, жителя Сысерти будут судить за изнасилование знакомой и съемку порно.

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