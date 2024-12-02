В «Гортрансе» Екатеринбурга продолжают решать вопрос с дефицитом кадров

Брутто-контракт предполагает оплату перевозчику не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение маршрута с сохранением графика, при этом выручка с продаж должна поступать сразу в бюджет. На такую схему уже перевели трамваи и троллейбусы города.