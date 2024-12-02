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Posted 2 декабря, 08:51

Published 2 декабря, 08:51

Modified 2 декабря, 08:53

Updated 2 декабря, 08:53

Кадровый дефицит в «Гортрансе» Екатеринбурга пока никуда не делся

В «Гортрансе» Екатеринбурга продолжают решать вопрос с дефицитом кадров

2 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI.

Кадровый дефицит в «Гортрансе» Екатеринбурга пока никуда не делся

В «Гортрансе» в Екатеринбурге сохраняется дефицит сотрудников: власти пытаются решить эту проблему путем заключения контрактов-брутто.

В «Гортрансе» Екатеринбурга пока сохраняется проблема дефицита кадров. Задачу с нехваткой водителей, кондукторов и слесарей в администрации города пытаются решить путем перевода предприятия на брутто-контракты.

Брутто-контракт предполагает оплату перевозчику не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение маршрута с сохранением графика, при этом выручка с продаж должна поступать сразу в бюджет. На такую схему уже перевели трамваи и троллейбусы города.

С начала 2024 года «Гортранс» принял на работу около 350 человек, среди которых около 50 слесарей, порядка 200 кондукторов и около 100 водителей.

При этом самая сложная ситуация наблюдается на автобусных маршрутах: необходимо нанять еще порядка 350 водителей. Эту область пассажирских перевозок должны перевести на брутто-контракты с 1 февраля 2025 года, пишет URA.RU.

Тем временем заработные платы сотрудников «Гортранса» значительно выросли: водители получают более 95 тысяч рублей (ранее доходы в среднем составляли 62 тыс.), а кондукторы имеют зарплату около 70 тысяч (ранее доходы находились на уровне 48,2 тыс.).

Также сооющалось, что власти Екатеринбурга планируют купить крупную партию общественного транспорта для обновления парка.

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#Александра Никитская#Общество#Транспорт#Работа#Чиновники#Инфраструктура#Вакансии#Екатеринбург#Транспортная инфраструктура
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