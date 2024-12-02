В «Гортрансе» Екатеринбурга продолжают решать вопрос с дефицитом кадров

Posted 2 декабря, 08:51
Published 2 декабря, 08:51
Modified 2 декабря, 08:53
Updated 2 декабря, 08:53
В «Гортрансе» Екатеринбурга пока сохраняется проблема дефицита кадров. Задачу с нехваткой водителей, кондукторов и слесарей в администрации города пытаются решить путем перевода предприятия на брутто-контракты.
Брутто-контракт предполагает оплату перевозчику не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение маршрута с сохранением графика, при этом выручка с продаж должна поступать сразу в бюджет. На такую схему уже перевели трамваи и троллейбусы города.
С начала 2024 года «Гортранс» принял на работу около 350 человек, среди которых около 50 слесарей, порядка 200 кондукторов и около 100 водителей.
При этом самая сложная ситуация наблюдается на автобусных маршрутах: необходимо нанять еще порядка 350 водителей. Эту область пассажирских перевозок должны перевести на брутто-контракты с 1 февраля 2025 года, пишет URA.RU.
Тем временем заработные платы сотрудников «Гортранса» значительно выросли: водители получают более 95 тысяч рублей (ранее доходы в среднем составляли 62 тыс.), а кондукторы имеют зарплату около 70 тысяч (ранее доходы находились на уровне 48,2 тыс.).
Также сооющалось, что власти Екатеринбурга планируют купить крупную партию общественного транспорта для обновления парка.