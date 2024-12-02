В хоккейном клубе из Екатеринбурга начались заметные перемены

В итоге хоккейный регламент на количество иностранцев в клубе позволяет руководству «Автомобилиста» пригласить еще одного иностранного игрока из Европы или Северной Америки, не нарушая правил: участие в играх Даррена Дица, Джесси Блэкера и Кертиса Волка не считается привлечением иностранцев. Поэтому на данный момент официально в команде КХЛ есть 4 игрока-иностранца.