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Posted 2 декабря, 16:20

Published 2 декабря, 16:20

Modified 2 декабря, 16:22

Updated 2 декабря, 16:22

В екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист» начались перемены

В хоккейном клубе из Екатеринбурга начались заметные перемены

2 декабря 2024, 16:20
Фото: 1MI.

В екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист» начались перемены

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начал трансферы игроков. Из «Сибири» пришел Никита Шашков.

В хоккейной команде «Автомобилист» из Екатеринбурга начались заметные перемены. 2 декабря стало известно о переходе в клуб нападающего Никиты Шашкова, который был игроком «Сибири». Днем ранее случился еще один громкий трансфер: к екатеринбуржцам присоединился Даррен Диц, ранее выступавший за омский «Авангард».

Сейчас за уральский «Автомобилист» выступают три выходца из Северной Америки, но у всех троих есть гражданство Казахстана, пишет портал Championat. Также в составе хоккейной команды есть канадец Брендэн Лайпсик, который получил российский паспорт.

В итоге хоккейный регламент на количество иностранцев в клубе позволяет руководству «Автомобилиста» пригласить еще одного иностранного игрока из Европы или Северной Америки, не нарушая правил: участие в играх Даррена Дица, Джесси Блэкера и Кертиса Волка не считается привлечением иностранцев. Поэтому на данный момент официально в команде КХЛ есть 4 игрока-иностранца.

Проводить трансферы игроков команды КХЛ могут до 27 декабря.

Ранее сообщалось о гибели в ДТП в Нижнем Тагиле детского хоккейного тренера.

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#Александра Никитская#Спорт#Хоккей#Хоккейный клуб#Хоккейная лига#КХЛ#Екатеринбург
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