В хоккейном клубе из Екатеринбурга начались заметные перемены

Posted 2 декабря, 16:20
Published 2 декабря, 16:20
Modified 2 декабря, 16:22
Updated 2 декабря, 16:22
В хоккейной команде «Автомобилист» из Екатеринбурга начались заметные перемены. 2 декабря стало известно о переходе в клуб нападающего Никиты Шашкова, который был игроком «Сибири». Днем ранее случился еще один громкий трансфер: к екатеринбуржцам присоединился Даррен Диц, ранее выступавший за омский «Авангард».
Сейчас за уральский «Автомобилист» выступают три выходца из Северной Америки, но у всех троих есть гражданство Казахстана, пишет портал Championat. Также в составе хоккейной команды есть канадец Брендэн Лайпсик, который получил российский паспорт.
В итоге хоккейный регламент на количество иностранцев в клубе позволяет руководству «Автомобилиста» пригласить еще одного иностранного игрока из Европы или Северной Америки, не нарушая правил: участие в играх Даррена Дица, Джесси Блэкера и Кертиса Волка не считается привлечением иностранцев. Поэтому на данный момент официально в команде КХЛ есть 4 игрока-иностранца.
Проводить трансферы игроков команды КХЛ могут до 27 декабря.
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