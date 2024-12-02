В Каменске-Уральском Свердловской области неделю не могут найти пропавшую девочку

Posted 2 декабря, 17:00
Published 2 декабря, 17:00
Modified 2 декабря, 17:02
Updated 2 декабря, 17:02
В Каменске-Уральском в Свердловской области уже неделю длятся поиски пропавшей 17-летней школьницы.
Елизавета Герман исчезла 26 ноября. В тот день девушка отправилась в школу, больше ее никто не видел. В учебном заведении она не появлялась.
В пресс-службе МВД Каменска-Уральского сообщили, что к поискам несовершеннолетней подключились правоохранительные органы.
Известно, что пропавшая Елизавета Герман была одета в высокие ботинки на шнуровке, темную куртку и темно-серые джинсовые брюки. Основные приметы — темные волосы, рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, сообщает отделение МВД Каменска-Уральского.
Очевидцев, знающих о местонахождении школьницы или видевших ее горожан просят сообщить в органы полиции.
Ранее сообщалось о пропаже в Верхней Салде восьмилетнего мальчика.