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Posted 2 декабря, 17:00

Published 2 декабря, 17:00

Modified 2 декабря, 17:02

Updated 2 декабря, 17:02

В Каменске-Уральском неделю ищут пропавшую школьницу

В Каменске-Уральском Свердловской области неделю не могут найти пропавшую девочку

2 декабря 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney.

В Каменске-Уральском неделю ищут пропавшую школьницу

В Свердловской области продолжаются поиски пропавшей в Каменске-Уральском школьницы. Елизавета Герман исчезла 26 ноября.

В Каменске-Уральском в Свердловской области уже неделю длятся поиски пропавшей 17-летней школьницы.

Елизавета Герман исчезла 26 ноября. В тот день девушка отправилась в школу, больше ее никто не видел. В учебном заведении она не появлялась.

В пресс-службе МВД Каменска-Уральского сообщили, что к поискам несовершеннолетней подключились правоохранительные органы.

Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»

Известно, что пропавшая Елизавета Герман была одета в высокие ботинки на шнуровке, темную куртку и темно-серые джинсовые брюки. Основные приметы — темные волосы, рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, сообщает отделение МВД Каменска-Уральского.

Очевидцев, знающих о местонахождении школьницы или видевших ее горожан просят сообщить в органы полиции.

Ранее сообщалось о пропаже в Верхней Салде восьмилетнего мальчика.

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#Александра Никитская#Общество#Каменск-Уральский#Полиция#Подростки#Пропал человек#Поиски#Екатеринбург#Инцидент
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