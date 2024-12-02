В Нижнем Тагиле 10 улиц остались из-за аварии без воды и отопления

Под отключение попали улица Тобольская с 3 по 15 дом по нечетной стороне, Курганская с 3 по 7 дом по нечетной стороне. Также без воды и отопления остались большинство жителей улицы Котовского, Гайдара, Авангардной, Круговой, Салтыкова Щедрина, а также части улиц Красноярской, Омской и Коровина, сообщает МУП «Горэнерго».