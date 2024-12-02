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Posted 2 декабря, 08:05

Published 2 декабря, 08:05

Modified 2 декабря, 08:07

Updated 2 декабря, 08:07

В Нижнем Тагиле 10 улиц остались из-за аварии без воды и отопления

В Нижнем Тагиле 10 улиц остались из-за аварии без воды и отопления

2 декабря 2024, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 10 улиц остались из-за коммунальной аварии без ЦО и ГВС.

В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на улице Котовского 105-107. В связи с этим 2 декабря до 15 часов 30 минут отключено центральное отопление и ГВС на десяти улицах города.

Под отключение попали улица Тобольская с 3 по 15 дом по нечетной стороне, Курганская с 3 по 7 дом по нечетной стороне. Также без воды и отопления остались большинство жителей улицы Котовского, Гайдара, Авангардной, Круговой, Салтыкова Щедрина, а также части улиц Красноярской, Омской и Коровина, сообщает МУП «Горэнерго».

Ранее сообщалось, что светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле отключен.

В Нижнем Тагиле на двух улицах отключат отопление и горячую воду из-за аварии
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Вода#Горячая вода#Отключение#Екатеринбург
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