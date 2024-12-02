В Нижнем Тагиле 10 улиц остались из-за аварии без воды и отопления

Posted 2 декабря, 08:05
Published 2 декабря, 08:05
Modified 2 декабря, 08:07
Updated 2 декабря, 08:07
В Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на улице Котовского 105-107. В связи с этим 2 декабря до 15 часов 30 минут отключено центральное отопление и ГВС на десяти улицах города.
Под отключение попали улица Тобольская с 3 по 15 дом по нечетной стороне, Курганская с 3 по 7 дом по нечетной стороне. Также без воды и отопления остались большинство жителей улицы Котовского, Гайдара, Авангардной, Круговой, Салтыкова Щедрина, а также части улиц Красноярской, Омской и Коровина, сообщает МУП «Горэнерго».
Ранее сообщалось, что светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле отключен.