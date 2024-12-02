В Нижнем Тагиле образовался гололед на дорогах

Posted 2 декабря, 05:43
Published 2 декабря, 05:43
Modified 2 декабря, 05:45
Updated 2 декабря, 05:45
В связи с образованием наледи на дорогах рабочие обрабатывают тротуары, чтобы обеспечить пешеходам безопасность, рассказали в организации «Тагилдорстрой».
На улицы города вышли сотрудники «УБТ-Сервиса» и «Тагилдорстроя». Тротуары обрабатываются специальными противогололедными материалами.
Напомним, в Нижнем Тагиле прогнозировался гололед в начале декабря 2024 года. Также водителям и пешеходам напомнили о необходимости соблюдать осторожность.