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Posted 2 декабря, 05:43

Published 2 декабря, 05:43

Modified 2 декабря, 05:45

Updated 2 декабря, 05:45

В Нижнем Тагиле образовался гололед на дорогах

В Нижнем Тагиле образовался гололед на дорогах

2 декабря 2024, 05:43
Фото: «Тагилдорстрой».
В Нижнем Тагиле на тротуарах для пешеходов образовался гололед.

В связи с образованием наледи на дорогах рабочие обрабатывают тротуары, чтобы обеспечить пешеходам безопасность, рассказали в организации «Тагилдорстрой».

Фото: «Тагилдорстрой»

На улицы города вышли сотрудники «УБТ-Сервиса» и «Тагилдорстроя». Тротуары обрабатываются специальными противогололедными материалами.

Напомним, в Нижнем Тагиле прогнозировался гололед в начале декабря 2024 года. Также водителям и пешеходам напомнили о необходимости соблюдать осторожность.

На дорогах Свердловской области ожидается гололед
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Пешеходы#Город#Безопасность#Гололед#Рабочие#Тротуары#Екатеринбург#Тагилдорстрой#Осторожность
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