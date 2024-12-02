tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:11

Published 2 декабря, 12:11

Modified 2 декабря, 12:13

Updated 2 декабря, 12:13

В Нижнем Тагиле поймали вора, похитившего детали с железной дороги

В Нижнем Тагиле пойман сотрудник железной дороги, воровавший детали

2 декабря 2024, 12:11
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле поймали вора, похитившего детали с железной дороги

Полицейские транспортного подразделения МВД задержали мужчину, подозреваемого в краже деталей с предприятия, обслуживающего поезда. Возбуждено углоловное дело.

В конце ноября сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже деталей на железной дороге.

Правоохранителям поступил сигнал о возможном преступлении и причастности к его совершению лиц, находящихся в автомобиле Ford Focus. Полицейские Управления на транспорте МВД по УрФО остановили машину, в которой находились двое мужчин: водитель 1987 года рождения и пассажир 1983 г. р., работающие на предприятии по обслуживанию и ремонту поездов.

В ходе осмотра транспортного средства в багажнике нашли детали, которые, предварительно, были украдены. При опросе водитель машины сознался в краже. В отношении пассажира проводится проверка для выяснения его причастности к совершению преступления по аналогичной статье Уголовного кодекса, сообщает ЛО МВД на станции Нижний Тагил.

37-летний водитель стал фигурантом уголовного дела. Ущерб оценен в 2800 рублей. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного производства в отношении мужчины 1983 года рождения.

Ранее стало известно, что ранее судимому мужчине из Екатеринбурга грозит до двух лет тюрьмы за кражу наушников.

Читайте также:
За кражу мартини и коньяка тагильчанину дали почти три года строгачаМолодой человек в Екатеринбурге задержан по подозрению в серии краж в ТЦВ Екатеринбурге мужчина получил почти 8 лет за кражу 40 миллионов из банков
В Перми задержан воришка из Екатеринбурга, выносивший из магазинов куртки и алкоголь
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Кража#Задержание#Железная дорога#Железнодорожник#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика