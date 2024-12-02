В Нижнем Тагиле пойман сотрудник железной дороги, воровавший детали

Правоохранителям поступил сигнал о возможном преступлении и причастности к его совершению лиц, находящихся в автомобиле Ford Focus. Полицейские Управления на транспорте МВД по УрФО остановили машину, в которой находились двое мужчин: водитель 1987 года рождения и пассажир 1983 г. р., работающие на предприятии по обслуживанию и ремонту поездов.