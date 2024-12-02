В Нижнем Тагиле пойман сотрудник железной дороги, воровавший детали

Posted 2 декабря, 12:11
Published 2 декабря, 12:11
Modified 2 декабря, 12:13
Updated 2 декабря, 12:13
В конце ноября сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже деталей на железной дороге.
Правоохранителям поступил сигнал о возможном преступлении и причастности к его совершению лиц, находящихся в автомобиле Ford Focus. Полицейские Управления на транспорте МВД по УрФО остановили машину, в которой находились двое мужчин: водитель 1987 года рождения и пассажир 1983 г. р., работающие на предприятии по обслуживанию и ремонту поездов.
В ходе осмотра транспортного средства в багажнике нашли детали, которые, предварительно, были украдены. При опросе водитель машины сознался в краже. В отношении пассажира проводится проверка для выяснения его причастности к совершению преступления по аналогичной статье Уголовного кодекса, сообщает ЛО МВД на станции Нижний Тагил.
37-летний водитель стал фигурантом уголовного дела. Ущерб оценен в 2800 рублей. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного производства в отношении мужчины 1983 года рождения.
Ранее стало известно, что ранее судимому мужчине из Екатеринбурга грозит до двух лет тюрьмы за кражу наушников.