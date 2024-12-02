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Posted 2 декабря, 11:51

Published 2 декабря, 11:51

Modified 2 декабря, 13:04

Updated 2 декабря, 13:04

В Свердловской области осудили похитителей маткапитала

В Нижнем Тагиле вынесены приговоры членам ОПГ, которые обналичивали маткапитал

2 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI.

В Свердловской области осудили похитителей маткапитала

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор членам банды, которая обналичивала материнский капитал. Участники ОПГ получили от 1,8 до 4 лет тюрьмы.

Суд Нижнего Тагила вынес приговоры четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при получении государственных выплат.

Старший помощник руководителя управления СК по региону Александр Шульга пояснил, что в преступных действиях принимали участие три женщины и один мужчина. Все они стали фигурантами уголовного дела по статьям о мошенничестве при получении выплат и покушении на мошенничество. Размер ущерба признан крупным.

Члены ОПГ искали граждан, которые хотят перевести в наличные средства материнский капитал, и при помощи кредитно-потребительских кооперативов помогали им обналичить выплаты. Таким образом преступники осуществляли хищение средств из регионального Пенсионного фонда с 2019 по 2021 годы якобы для улучшения жилищных условий «клиентов», отмечают в СУ СК.

За каждую незаконную сделку обвиняемые получали от 300 до 400 тысяч рублей, сообщил Александр Шульга.

Ленинский районный суд приговорил участников преступного сообщества к уголовным срокам от 1,8 до 4 лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный ПФР Свердловской области, был частично погашен во время расследования.

Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых отметил, что в расследовании приняли участие сотрудники СК, а также МВД.

Ранее суд Свердловской области вынес приговор сбежавшему из колонии-поселения зэку.

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#Александра Никитская#Суд#Уголовное дело#Приговор#Мошенничество#Материнский капитал#Екатеринбург
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