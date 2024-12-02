В Нижнем Тагиле вынесены приговоры членам ОПГ, которые обналичивали маткапитал

Posted 2 декабря, 11:51
Published 2 декабря, 11:51
Modified 2 декабря, 13:04
Updated 2 декабря, 13:04
Суд Нижнего Тагила вынес приговоры четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при получении государственных выплат.
Старший помощник руководителя управления СК по региону Александр Шульга пояснил, что в преступных действиях принимали участие три женщины и один мужчина. Все они стали фигурантами уголовного дела по статьям о мошенничестве при получении выплат и покушении на мошенничество. Размер ущерба признан крупным.
Члены ОПГ искали граждан, которые хотят перевести в наличные средства материнский капитал, и при помощи кредитно-потребительских кооперативов помогали им обналичить выплаты. Таким образом преступники осуществляли хищение средств из регионального Пенсионного фонда с 2019 по 2021 годы якобы для улучшения жилищных условий «клиентов», отмечают в СУ СК.
За каждую незаконную сделку обвиняемые получали от 300 до 400 тысяч рублей, сообщил Александр Шульга.
Ленинский районный суд приговорил участников преступного сообщества к уголовным срокам от 1,8 до 4 лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный ПФР Свердловской области, был частично погашен во время расследования.
Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых отметил, что в расследовании приняли участие сотрудники СК, а также МВД.
Ранее суд Свердловской области вынес приговор сбежавшему из колонии-поселения зэку.