В Нижнем Тагиле вынесены приговоры членам ОПГ, которые обналичивали маткапитал

Старший помощник руководителя управления СК по региону Александр Шульга пояснил, что в преступных действиях принимали участие три женщины и один мужчина. Все они стали фигурантами уголовного дела по статьям о мошенничестве при получении выплат и покушении на мошенничество. Размер ущерба признан крупным.