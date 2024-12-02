В Свердловской области фиксируется недостаток работников торговли

В течение года ситуация немного менялась: в мае на одну вакансию приходилось 0,8 резюме, в марте — 1,3 резюме. Средний показатель за 10 месяцев текущего года составил 1,08 единиц на вакансию. Эта цифра показывает острый дефицит сотрудников, отмечается в статистическом материале HeadHunter.