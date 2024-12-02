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Posted 2 декабря, 12:59

Published 2 декабря, 12:59

Modified 2 декабря, 13:01

Updated 2 декабря, 13:01

В Свердловской области остро не хватает работников розничной торговли

В Свердловской области фиксируется недостаток работников торговли

2 декабря 2024, 12:59
Фото: 1MI.

В Свердловской области остро не хватает работников розничной торговли

В Свердловской области наблюдается острый дефицит работников в сфере торговли. Некоторым компаниям нужны сотни сотрудников.

В Свердловской области наблюдается нехватка работников в сфере розничной торговли. Дефицит кадров исчисляется, в зависимости от компании, десятками, сотнями и даже тысячами незакрытых вакансий.

В течение года ситуация немного менялась: в мае на одну вакансию приходилось 0,8 резюме, в марте — 1,3 резюме. Средний показатель за 10 месяцев текущего года составил 1,08 единиц на вакансию. Эта цифра показывает острый дефицит сотрудников, отмечается в статистическом материале HeadHunter.

Пустуют тысячи рабочих мест в крупных торговых сетях («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Магнит»), а также региону нужны повара в магазины, комплектовщики на складах, сборщики заказов, упаковщики и иные специалисты.

В Свердловской области для работников торговли растет зарплата — по данным официальной статистики, сейчас средний доход в регионе для продавца составляет 67,3 тыс., реальная же зарплата на месте — около 52 тысяч, сообщает E1.

Для покрытия дефицита работников магазины устанавливают электронные кассы, а склады начинают применять роботов-погрузчиков.

Ранее стало известно, что заработные платы увеличили водителям «Гортранса» в Екатеринбурге — в городе не хватает водителей и кондукторов общественного транспорта.

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#Александра Никитская#Общество#Работа#Торговля#Вакансии#Рынок труда#Екатеринбург#Дефицит кадров
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