В Свердловской области фиксируется недостаток работников торговли

Posted 2 декабря, 12:59
Published 2 декабря, 12:59
Modified 2 декабря, 13:01
Updated 2 декабря, 13:01
В Свердловской области наблюдается нехватка работников в сфере розничной торговли. Дефицит кадров исчисляется, в зависимости от компании, десятками, сотнями и даже тысячами незакрытых вакансий.
В течение года ситуация немного менялась: в мае на одну вакансию приходилось 0,8 резюме, в марте — 1,3 резюме. Средний показатель за 10 месяцев текущего года составил 1,08 единиц на вакансию. Эта цифра показывает острый дефицит сотрудников, отмечается в статистическом материале HeadHunter.
Пустуют тысячи рабочих мест в крупных торговых сетях («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Магнит»), а также региону нужны повара в магазины, комплектовщики на складах, сборщики заказов, упаковщики и иные специалисты.
В Свердловской области для работников торговли растет зарплата — по данным официальной статистики, сейчас средний доход в регионе для продавца составляет 67,3 тыс., реальная же зарплата на месте — около 52 тысяч, сообщает E1.
Для покрытия дефицита работников магазины устанавливают электронные кассы, а склады начинают применять роботов-погрузчиков.
Ранее стало известно, что заработные платы увеличили водителям «Гортранса» в Екатеринбурге — в городе не хватает водителей и кондукторов общественного транспорта.