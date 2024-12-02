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Posted 2 декабря, 13:14

Published 2 декабря, 13:14

Modified 2 декабря, 13:16

Updated 2 декабря, 13:16

В Свердловской области обнаружили артиллерийские снаряды

В Свердловской области обнаружили артиллерийские снаряды

2 декабря 2024, 13:14
Фото: Росгвардия.
В Полевском нашли боевые снаряды без взрывчатки.

Боеприпасы нашли на улице 8 Марта. ОМОН незамедлительно выехал на место происшествия и обследовал местность.

Выяснилось, что это артиллерийские снаряды диаметром 100 мм. Все они были без взрывчатки внутри, поэтому не представляли опасности. Снаружи они уже довольно сильно заржавели. Всего найдено 96 штук.

Все боеприпасы находятся сейчас у следователей. Им предстоит выяснить, как они оказались на улице, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Напомним, на участке жилого дома под Первоуральском нашли боеприпас.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Боеприпасы#Екатеринбург#Инцидент#Боеприпас
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