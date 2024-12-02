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Posted 2 декабря, 14:42

Published 2 декабря, 14:42

Modified 2 декабря, 14:44

Updated 2 декабря, 14:44

В Свердловской области ожидаются штормовые ветра

В Свердловской области ожидаются штормовые ветра

2 декабря 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале в ближайшие двое суток ожидаются штормовые ветра.

Второго и третьего декабря в регионе местами ожидаются штормовые ветра до 25 м/с.

МЧС советует не ходить рядом с рекламными и иными неустойчивыми конструкциями, а также вблизи стен домов.

Автомобили во время штормового предупреждения нельзя ставить под деревья. В домах необходимо закрыть вентиляционные отверстия, люки на чердаки, окна и двери.

Напомним, погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей.

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Природа#Екатеринбург#Ветреная погода
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