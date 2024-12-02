В Свердловской области ожидаются штормовые ветра

Posted 2 декабря, 14:42
Published 2 декабря, 14:42
Modified 2 декабря, 14:44
Updated 2 декабря, 14:44
Второго и третьего декабря в регионе местами ожидаются штормовые ветра до 25 м/с.
МЧС советует не ходить рядом с рекламными и иными неустойчивыми конструкциями, а также вблизи стен домов.
Автомобили во время штормового предупреждения нельзя ставить под деревья. В домах необходимо закрыть вентиляционные отверстия, люки на чердаки, окна и двери.
Напомним, погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей.