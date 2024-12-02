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Posted 2 декабря, 08:25

Published 2 декабря, 08:25

Modified 2 декабря, 08:27

Updated 2 декабря, 08:27

В Свердловской области осудили сбежавшего зэка

В Свердловской области сбежавший из колонии зэк получил новый срок

2 декабря 2024, 08:25
Фото: tagilcity.ru.

В Свердловской области осудили сбежавшего зэка

В Ивделе Свердловской области вынесли приговор сбежавшему из колонии заключенному. Мужчина сидел за уничтожение чужого имущества.

В Ивделе городской суд вынес приговор зэку, сбежавшему из исправительного учреждения.

Гражданин отбывал наказание в местах лишения свободы за умышленную порчу имущества, срок составлял три года.

Во время нахождения в учреждении ФСИН Камышловский районный суд перевел осужденного в колонию-поселение №63, откуда преступник сбежал в конце августа 2024 года. Ему оставалось сидеть чуть больше года.

Зэка поймали в поселке Денежкино в Ивделе на следующий день. Теперь суд Ивделя вынес мужчине новый приговор — 1 год и 7 месяцев заключения за побег из пенитенциарного учреждения. Отбывать срок осужденный будет в ИК строгого режима.

Обвиняемый признал вину.

Ранее стало известно, что дефицит кадров в органах МВД Нижнего Тагила достиг 20% от личного состава.

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#Александра Никитская#Суд#Уголовное дело#Приговор#Колония#Побег#Заключенные#Екатеринбург
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