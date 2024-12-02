В Свердловской области сбежавший из колонии зэк получил новый срок

Posted 2 декабря, 08:25
Published 2 декабря, 08:25
Modified 2 декабря, 08:27
Updated 2 декабря, 08:27
В Ивделе городской суд вынес приговор зэку, сбежавшему из исправительного учреждения.
Гражданин отбывал наказание в местах лишения свободы за умышленную порчу имущества, срок составлял три года.
Во время нахождения в учреждении ФСИН Камышловский районный суд перевел осужденного в колонию-поселение №63, откуда преступник сбежал в конце августа 2024 года. Ему оставалось сидеть чуть больше года.
Зэка поймали в поселке Денежкино в Ивделе на следующий день. Теперь суд Ивделя вынес мужчине новый приговор — 1 год и 7 месяцев заключения за побег из пенитенциарного учреждения. Отбывать срок осужденный будет в ИК строгого режима.
Обвиняемый признал вину.
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