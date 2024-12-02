В Свердловской области сбежавший из колонии зэк получил новый срок

Зэка поймали в поселке Денежкино в Ивделе на следующий день. Теперь суд Ивделя вынес мужчине новый приговор — 1 год и 7 месяцев заключения за побег из пенитенциарного учреждения. Отбывать срок осужденный будет в ИК строгого режима.