В Свердловской области женщина отсудила 80 тысяч за конструктор Lego

Жительница региона по имени Светлана приобрела конструктор через сайт объявлений. Покупка Lego Porshe обошлась ей в 65 тысяч рублей. Однако дома во время сборки покупательница обнаружила, что не хватает больше тысячи деталей из 2704 штук. Она потребовала у продавца вернуть средства.