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Posted 2 декабря, 10:32

Published 2 декабря, 10:32

Modified 2 декабря, 12:34

Updated 2 декабря, 12:34

В Свердловской области женщина отсудила 80 тысяч за конструктор Lego

В Свердловской области женщина отсудила 80 тысяч за конструктор Lego

2 декабря 2024, 10:32
Фото: 1MI.
В Свердловской области апелляционный суд взыскал с нерадивого продавца конструктора полную стоимость набора и штраф. Владелец Lego продал в интернете неполный комплект деталей.

В Свердловской области областной суд вынес приговор мужчине, который продал через сервис объявлений набор Lego с недостающими деталями.

Жительница региона по имени Светлана приобрела конструктор через сайт объявлений. Покупка Lego Porshe обошлась ей в 65 тысяч рублей. Однако дома во время сборки покупательница обнаружила, что не хватает больше тысячи деталей из 2704 штук. Она потребовала у продавца вернуть средства.

Однако бывший владелец конструктора на претензию не отреагировал. Тогда обманутая женщина пошла в суд. В первой инстанции в удовлетворении иска ей отказали, а вот апелляционная инстанция удовлетворила требования истца, признав сделку недействительной, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Суд обязал продавца вернуть 65 тысяч покупательнице, а также уплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Истец же должна вернуть экс-владельцу набор Lego.

Ранее стало известно о пенсионере из Березовского, который из-за обмана застройщика вынужден был поселиться в гараже.

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