В Свердловской области женщина отсудила 80 тысяч за конструктор Lego

Posted 2 декабря, 10:32
Published 2 декабря, 10:32
Modified 2 декабря, 12:34
Updated 2 декабря, 12:34
В Свердловской области областной суд вынес приговор мужчине, который продал через сервис объявлений набор Lego с недостающими деталями.
Жительница региона по имени Светлана приобрела конструктор через сайт объявлений. Покупка Lego Porshe обошлась ей в 65 тысяч рублей. Однако дома во время сборки покупательница обнаружила, что не хватает больше тысячи деталей из 2704 штук. Она потребовала у продавца вернуть средства.
Однако бывший владелец конструктора на претензию не отреагировал. Тогда обманутая женщина пошла в суд. В первой инстанции в удовлетворении иска ей отказали, а вот апелляционная инстанция удовлетворила требования истца, признав сделку недействительной, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Суд обязал продавца вернуть 65 тысяч покупательнице, а также уплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Истец же должна вернуть экс-владельцу набор Lego.
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