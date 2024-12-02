В Свердловскую область придет теплая погода

Posted 2 декабря, 04:06
Published 2 декабря, 04:06
Modified 2 декабря, 04:26
Updated 2 декабря, 04:26
Так, 2 декабря днем потеплеет до +3 градусов. В эти дни также прогнозируется переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшой снегопад и обледенение дорог, сообщают в УГМС.
Ночью 3 декабря температура будет на уровне -3… +2 градуса, а в дневное время она поднимется до 0… +5 градусов. К ночи может похолодать до -4 градусов. В среду, 4 декабря, столбики термометров будут показывать -2… +3 градуса.
Напомним, 1 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле днем было до -4 градусов, облачно, местами был небольшой снег.