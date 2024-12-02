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Posted 2 декабря, 04:06

Published 2 декабря, 04:06

Modified 2 декабря, 04:26

Updated 2 декабря, 04:26

В Свердловскую область придет теплая погода

В Свердловскую область придет теплая погода

2 декабря 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области потеплеет до +5 градусов. Плюсовая температура ожидается со 2 по 4 декабря 2024 года.

Так, 2 декабря днем потеплеет до +3 градусов. В эти дни также прогнозируется переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшой снегопад и обледенение дорог, сообщают в УГМС.

Ночью 3 декабря температура будет на уровне -3… +2 градуса, а в дневное время она поднимется до 0… +5 градусов. К ночи может похолодать до -4 градусов. В среду, 4 декабря, столбики термометров будут показывать -2… +3 градуса.

Напомним, 1 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле днем было до -4 градусов, облачно, местами был небольшой снег.

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области
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