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Posted 2 декабря, 09:09

Published 2 декабря, 09:09

Modified 2 декабря, 09:11

Updated 2 декабря, 09:11

Ветер в Свердловской области усилится до 18 м/с

Ветер в Свердловской области усилится до 18 м/с

2 декабря 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области ожидаются порывы ветра, которые достигнут 18 метров в секунду. Ветреная погода прогнозируется 3 декабря 2024 года.

В связи с усилением ветра в регионе свердловчанам рекомендуют быть бдительными, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Не рекомендуется находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, плохо установленных конструкций, а также необходимо закрыть окна и двери. Кроме того, следует одеваться в соответствии с погодой.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Свердловской области потеплеет до +5 градусов. 4 декабря прогнозируется +4 градуса.

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области
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