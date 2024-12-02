Ветер в Свердловской области усилится до 18 м/с

Posted 2 декабря, 09:09
Published 2 декабря, 09:09
Modified 2 декабря, 09:11
Updated 2 декабря, 09:11
В связи с усилением ветра в регионе свердловчанам рекомендуют быть бдительными, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Не рекомендуется находиться вблизи деревьев, рекламных щитов, плохо установленных конструкций, а также необходимо закрыть окна и двери. Кроме того, следует одеваться в соответствии с погодой.
Напомним, 3 декабря 2024 года в Свердловской области потеплеет до +5 градусов. 4 декабря прогнозируется +4 градуса.