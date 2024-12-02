Владельцы отелей в Екатеринбурге обеспокоены введением туристического налога

Posted 2 декабря, 15:26
Published 2 декабря, 15:26
Modified 2 декабря, 15:28
Updated 2 декабря, 15:28
Собственники гостиниц и отелей в Екатеринбурге подали обращение в законодательное собрание субъекта страны с просьбой о помощи.
Владельцы объектов туристической инфраструктуры полагают, что поток путешественников в Свердловскую область и столицу Урала может уменьшиться после введения турналога.
Депутат Заксобрания региона Станислав Блохин заявил, что обычно такой сбор в бюджет касается перегруженных туристами регионов, передает его слова агентство ТАСС.
Нужно наладить взаимодействие, если налог неминуемо будет запущен в следующем году, — заявил глава организации Михаил Мальцев, глава Уральской ассоциации туризма.
В объединении допустили, что идея с налогом может быть реализована преждевременно.
В ассоциации «Турпомощь» отметили, что пользоваться таким инструментом, как турналог, нужно аккуратно.
Нужно отслеживать, как будет развиваться ситуация, — отметил вице-президент РСТ Александр Осауленко.
Ранее стало известно, какое количество налоговых поступлений ожидается после введения туристического налога в Екатеринбурге.