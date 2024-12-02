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Posted 2 декабря, 15:26

Published 2 декабря, 15:26

Modified 2 декабря, 15:28

Updated 2 декабря, 15:28

Владельцы отелей в Екатеринбурга боятся влияния нового турналога на турпоток

Владельцы отелей в Екатеринбурге обеспокоены введением туристического налога

2 декабря 2024, 15:26
Фото: tagilcity.ru.

Владельцы отелей в Екатеринбурга боятся влияния нового турналога на турпоток

Владельцы гостиниц и отелей в Екатеринбурге опасаются уменьшения туристического потока из-за введения туристического налога. Отельеры обратились в законодательное собрание региона.

Собственники гостиниц и отелей в Екатеринбурге подали обращение в законодательное собрание субъекта страны с просьбой о помощи.

Владельцы объектов туристической инфраструктуры полагают, что поток путешественников в Свердловскую область и столицу Урала может уменьшиться после введения турналога.

Депутат Заксобрания региона Станислав Блохин заявил, что обычно такой сбор в бюджет касается перегруженных туристами регионов, передает его слова агентство ТАСС.

Нужно наладить взаимодействие, если налог неминуемо будет запущен в следующем году, — заявил глава организации Михаил Мальцев, глава Уральской ассоциации туризма.

В объединении допустили, что идея с налогом может быть реализована преждевременно.

В ассоциации «Турпомощь» отметили, что пользоваться таким инструментом, как турналог, нужно аккуратно.

Нужно отслеживать, как будет развиваться ситуация, — отметил вице-президент РСТ Александр Осауленко.

Ранее стало известно, какое количество налоговых поступлений ожидается после введения туристического налога в Екатеринбурге.

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#Александра Никитская#Законодательное собрание#Налог#Туризм#Туристы#Инфраструктура#Екатеринбург#Туристический налог
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