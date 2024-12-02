Водитель автомобиля сбил подростка в Екатеринбурге и скрылся

Известно, что горожане жаловались на этот переход в мэрию. Им ответили, что светофор на этом участке появится до конца 2025 года. Пострадавший и его мать обратились в полицию. Им сообщили, что водителя найдут в течение нескольких месяцев и оштрафуют.