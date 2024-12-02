Водитель автомобиля сбил подростка в Екатеринбурге и скрылся

Posted 2 декабря, 03:56
Published 2 декабря, 03:56
Modified 2 декабря, 03:58
Updated 2 декабря, 03:58
В результате наезда молодой человек серьезных травм не получил, у него остались царапины и синяки. Он сумел встать, позвонить матери, а также вызвать автоинспекторов, пишет Е1.
По словам мамы подростка, на этом пешеходе водители часто не пропускают пешеходов. Автомобилист, который сбил ее сына, увидел, что пострадавший сам встал и уехал, не выходя из машины.
Известно, что горожане жаловались на этот переход в мэрию. Им ответили, что светофор на этом участке появится до конца 2025 года. Пострадавший и его мать обратились в полицию. Им сообщили, что водителя найдут в течение нескольких месяцев и оштрафуют.
Напомним, 28 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил женщину на Новострое.