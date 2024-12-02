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Posted 2 декабря, 11:11

Published 2 декабря, 11:11

Modified 2 декабря, 11:13

Updated 2 декабря, 11:13

Вот почему экраны телевизоров тускнеют и портятся: эти 3 ошибки допускают почти все

Вот почему экраны телевизоров тускнеют и портятся: эти 3 ошибки допускают почти все

2 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Чистка экранов ЖК-телевизоров и LED-телевизоров требует определенного подхода: если не соблюдать правила, то очень скоро устройство придет в негодность, а картинка потускнеет. Вот какие ошибки часто допускают владельцы.

Экраны современных телевизоров — очень хрупкие и легко повреждаются при неправильном уходе. Чтобы телевизор радовал вас долгие годы, соблюдайте определенные меры предосторожности.

Нельзя пользоваться водой и химикатами

Обычная водопроводная вода не подходит для протирки экранов современных гаджетов, так как после этого на них останутся разводы, которые очень плохо смываются. Также избегайте использования жестких химикатов, спирта, аммиака и препаратов на основе растворителей. Лучше приобретите в магазине специальные средства для чистки экранов — они безопасны, не оставляют следов, а благодаря антистатическому эффекту отталкивают частицы пыли.

Экран ноутбука и ЖК-телевизора протираю только так: разводов нет и глаза не устают
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Нельзя пользоваться бумажными полотенцами или салфетками

Ни в коем случае не используйте бумагу для протирки экранов — она поцарапает нежную поверхность. Лучше приобретите специальную тряпку из микрофибры, которая не оставляет ворса и следов.

Нельзя сильно давить

Протирать экран телевизора нужно, едва прикасаясь. Дело в том, что матрица телевизора, под которой располагаются жидкие кристаллы, от слишком сильного давления может повредиться — на поверхности появятся черные пятна.

Нельзя протирать экран водой и-под крана и спиртомНельзя протирать экран водой и-под крана и спиртом
Нельзя протирать экран водой и-под крана и спиртом. Фото: 1MI

Как протереть телевизор: пошаговая инструкция

  • Перед началом чистки обязательно выключите телевизор и отсоедините его от электросети — это не только обеспечит безопасность, но и позволит лучше увидеть пыль и пятна на экране.
  • Протрите экран сухой микрофибровой салфеткой. Легкими круговыми движениями снимите пыль и легкие загрязнения.
  • Если есть пятна, которые не удается убрать сухой тканью, смочите микрофибровую ткань в специальном очистителе. Важно, чтобы ткань была лишь слегка влажной, а не мокрой, чтобы избежать попадания влаги внутрь телевизора.
  • Если есть сильно загрязненные и жирные участки — например, от пальцев, уделите им особое внимание, но переусердствуйте, чтобы не повредить экран.
  • Дайте экрану высохнуть и убедитесь, что на поверхности не осталось разводов.

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Источник: Digital Trends.

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