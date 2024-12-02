Вот почему экраны телевизоров тускнеют и портятся: эти 3 ошибки допускают почти все

Обычная водопроводная вода не подходит для протирки экранов современных гаджетов, так как после этого на них останутся разводы, которые очень плохо смываются. Также избегайте использования жестких химикатов, спирта, аммиака и препаратов на основе растворителей. Лучше приобретите в магазине специальные средства для чистки экранов — они безопасны, не оставляют следов, а благодаря антистатическому эффекту отталкивают частицы пыли.