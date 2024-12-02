Вот почему экраны телевизоров тускнеют и портятся: эти 3 ошибки допускают почти все

Posted 2 декабря, 11:11
Published 2 декабря, 11:11
Modified 2 декабря, 11:13
Updated 2 декабря, 11:13
Экраны современных телевизоров — очень хрупкие и легко повреждаются при неправильном уходе. Чтобы телевизор радовал вас долгие годы, соблюдайте определенные меры предосторожности.
Обычная водопроводная вода не подходит для протирки экранов современных гаджетов, так как после этого на них останутся разводы, которые очень плохо смываются. Также избегайте использования жестких химикатов, спирта, аммиака и препаратов на основе растворителей. Лучше приобретите в магазине специальные средства для чистки экранов — они безопасны, не оставляют следов, а благодаря антистатическому эффекту отталкивают частицы пыли.
Ни в коем случае не используйте бумагу для протирки экранов — она поцарапает нежную поверхность. Лучше приобретите специальную тряпку из микрофибры, которая не оставляет ворса и следов.
Протирать экран телевизора нужно, едва прикасаясь. Дело в том, что матрица телевизора, под которой располагаются жидкие кристаллы, от слишком сильного давления может повредиться — на поверхности появятся черные пятна.
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Источник: Digital Trends.