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Posted 2 декабря, 10:57

Published 2 декабря, 10:57

Modified 2 декабря, 11:00

Updated 2 декабря, 11:00

Женщина в Екатеринбурге ударила ножом сожителя во время ссоры

Женщина в Екатеринбурге ударила ножом сожителя во время ссоры

2 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге женщина ранила ножом сожителя во время ссоры. Инцидент случился на улице Олега Кошевого.

Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. Между ними начался конфликт, во время которого екатеринбурженка взяла нож и ударила им в бок сожителя, пишет Ура.ру.

После этого горожанка вызвала пострадавшему врачей. Его увезли в медучреждение. В отношении нее возбудили уголовное дело. Сейчас нападавшая находится под подпиской о невыезде, так как у нее трое маленьких детей.

Напомним, 23 ноября 2024 года в Екатеринбурге мужчина накинулся с ножом на двух прохожих и ранил их. Один из них умер. Злоумышленника задержали.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Нож#Криминал#Нападение#ЧП#Конфликт#Сожители#18+#Екатеринбург#Инцидент
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