Женщина в Екатеринбурге ударила ножом сожителя во время ссоры

Posted 2 декабря, 10:57
Published 2 декабря, 10:57
Modified 2 декабря, 11:00
Updated 2 декабря, 11:00
Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. Между ними начался конфликт, во время которого екатеринбурженка взяла нож и ударила им в бок сожителя, пишет Ура.ру.
После этого горожанка вызвала пострадавшему врачей. Его увезли в медучреждение. В отношении нее возбудили уголовное дело. Сейчас нападавшая находится под подпиской о невыезде, так как у нее трое маленьких детей.
Напомним, 23 ноября 2024 года в Екатеринбурге мужчина накинулся с ножом на двух прохожих и ранил их. Один из них умер. Злоумышленника задержали.