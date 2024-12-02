Житель Тюмени обвиняется в смерти ребенка на стройплощадке в Ирбите

Posted 2 декабря, 06:49
Published 2 декабря, 06:49
Modified 2 декабря, 06:51
Updated 2 декабря, 06:51
Мужчина обвиняется в том, что он, будучи ответственным за подготовку и демонтаж по освобождению земельного участка не соблюдал правила безопасности и не предотвратил проникновение посторонних на стройплощадку, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении рабочего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и обвиняемого, изучили необходимую документацию, провели экспертизы. Дело после завершения следствия направили в суд. Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, школьники гуляли по вышеуказанному объекту. В какой-то момент один из них упал и его придавило насмерть бетонным блоком.