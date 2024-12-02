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Posted 2 декабря, 06:49

Published 2 декабря, 06:49

Modified 2 декабря, 06:51

Updated 2 декабря, 06:51

Бетонная плита раздавила ребенка в Ирбите

Житель Тюмени обвиняется в смерти ребенка на стройплощадке в Ирбите

2 декабря 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.

Бетонная плита раздавила ребенка в Ирбите

31-летний житель Тюмени предстанет перед судом за смерть 11-летнего ребенка на стройплощадке в Ирбите. Происшествие случилось 11 апреля 2024 года.

Мужчина обвиняется в том, что он, будучи ответственным за подготовку и демонтаж по освобождению земельного участка не соблюдал правила безопасности и не предотвратил проникновение посторонних на стройплощадку, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении рабочего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и обвиняемого, изучили необходимую документацию, провели экспертизы. Дело после завершения следствия направили в суд. Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, школьники гуляли по вышеуказанному объекту. В какой-то момент один из них упал и его придавило насмерть бетонным блоком.

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