Жители Екатеринбурга просят помощи в борьбе с «резиновой» квартирой, полной мигрантов

Posted 2 декабря, 13:42
Published 2 декабря, 13:42
Modified 2 декабря, 13:44
Updated 2 декабря, 13:44
На личном приеме у депутата городской думы Екатеринбурга Алексея Вихарева жители города пожаловались на «резиновое» жилье, в котором проживает большое количество мигрантов.
По данным горожан, на улице Восстания в доме №89 в одной из квартир одновременно живут от 10 до 20 иностранцев, в подъезде замечены тараканы и клопы.
Екатеринбуржцы отметили, что органы полиции бездействуют, однако в МВД Екатеринбурга опровергли эту информацию. Заявление от жителей приняли в полиции 28 ноября 2024 года, участковые начали проверку жилища, сообщает «Уральский меридиан».
Депутат Алексей Вихарев в своих социальных сетях тем временем рассказал, что направит запросы в СЭС и миграционную службу, чтобы квартиру и жильцов проверили. Ведомства в рамках своих полномочий должны дать ответы на вопросы о законности пребывания иностранцев и о соблюдении санитарных норм.
Ранее стало известно, какое средство может помочь в борьбе с тараканами.