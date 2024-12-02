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Posted 2 декабря, 13:42

Published 2 декабря, 13:42

Modified 2 декабря, 13:44

Updated 2 декабря, 13:44

В Екатеринбурге жители просят помочь в борьбе с квартирой, полной мигрантов

Жители Екатеринбурга просят помощи в борьбе с «резиновой» квартирой, полной мигрантов

2 декабря 2024, 13:42
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге жители просят помочь в борьбе с квартирой, полной мигрантов

Сюжет
Мигранты
Жители Екатеринбурга обратились к депутату городской думы для помощи в борьбе с «резиновой» квартирой, где живут мигранты. В жилом доме появились тараканы и клопы.

На личном приеме у депутата городской думы Екатеринбурга Алексея Вихарева жители города пожаловались на «резиновое» жилье, в котором проживает большое количество мигрантов.

По данным горожан, на улице Восстания в доме №89 в одной из квартир одновременно живут от 10 до 20 иностранцев, в подъезде замечены тараканы и клопы.

Екатеринбуржцы отметили, что органы полиции бездействуют, однако в МВД Екатеринбурга опровергли эту информацию. Заявление от жителей приняли в полиции 28 ноября 2024 года, участковые начали проверку жилища, сообщает «Уральский меридиан».

Депутат Алексей Вихарев в своих социальных сетях тем временем рассказал, что направит запросы в СЭС и миграционную службу, чтобы квартиру и жильцов проверили. Ведомства в рамках своих полномочий должны дать ответы на вопросы о законности пребывания иностранцев и о соблюдении санитарных норм.

Ранее стало известно, какое средство может помочь в борьбе с тараканами.

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#Александра Никитская#Общество#Проверка#Полиция#Мигранты#Депутат#Екатеринбург#СЭС#Алексей Вихарев
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