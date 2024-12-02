Жители Екатеринбурга просят помощи в борьбе с «резиновой» квартирой, полной мигрантов

Депутат Алексей Вихарев в своих социальных сетях тем временем рассказал, что направит запросы в СЭС и миграционную службу, чтобы квартиру и жильцов проверили. Ведомства в рамках своих полномочий должны дать ответы на вопросы о законности пребывания иностранцев и о соблюдении санитарных норм.