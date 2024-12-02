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Posted 2 декабря, 08:24

Published 2 декабря, 08:24

Modified 2 декабря, 08:26

Updated 2 декабря, 08:26

Жители Свердловской области требуют строго наказать убийцу котов

Жители Свердловской области требуют строго наказать убийцу котов

2 декабря 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney.
В сети появилась петиция, которую неравнодушные жители Свердловской области выложили на сайте Change.org с призывом наказать максимально строго живодера Илью Ширшева убившего двух беззащитных котов.

Изверг из Алапаевска убил двух маленьких котов из-за съеденных сосисок, так он объяснил свой поступок полицейским во время дачи показаний. В сети на сайте Change.org появилась петиция под названием «Наказать убийц котиков», россияне требуют максимально строгого наказания для садиста.

В петиции также не забыли упомянуть его молодого 16-летнего приятеля Андрея, который снимал все происходящее на видео. На Илью Ширшева уже завели уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Кроме того, следствие также направило все имеющиеся материалы дела и на его «оператора» в отдел по делам несовершеннолетних.

Сейчас свердловчанин находится в больнице. Его подкараулили и жестоко избили за то, что он сделал с животными. «КП-Екатеринбург» пишет, что один из знакомых злоумышленника предположил, что у молодого человека из-за алкоголя начались психологические проблемы.

Алапаевского живодера избили до больничной койки
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