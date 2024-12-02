Жители Свердловской области требуют строго наказать убийцу котов

В петиции также не забыли упомянуть его молодого 16-летнего приятеля Андрея, который снимал все происходящее на видео. На Илью Ширшева уже завели уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Кроме того, следствие также направило все имеющиеся материалы дела и на его «оператора» в отдел по делам несовершеннолетних.