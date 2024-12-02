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Posted 2 декабря, 03:12

Published 2 декабря, 03:12

Modified 2 декабря, 03:14

Updated 2 декабря, 03:14

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле останутся без света

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле останутся без света

2 декабря 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney.
В Дзержинском районе Нижнего Тагила пройдет отключение электроэнергии 9 декабря 2024 года.

Отключение электричества планируется из-за установки приборов учета на жилые дома на улицах Ушинского, Исинской и Охотников, рассказали в «Тагилэнергосети».

Свет в домах будет отсутствовать с девяти часов утра до 16:00.

Под отключение попадают: ул. Исинская 1-23, 2в, 2-30, 3а, Охотников 13, 19, 21, 23,3а, Ушинского 2, 4-18, 20б, 22-42, 27-59, — сообщили в нижнетагильской организации.

Напомним, 9 декабря 2024 года в населенном пункте около Нижнего Тагила ожидается отключение электроснабжения на двух улицах из-за ремонтных работ.

Жители центра Нижнего Тагила останутся без отопления и горячей воды из-за работ
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