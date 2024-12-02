Жители Вагонки в Нижнем Тагиле останутся без света

Posted 2 декабря, 03:12
Published 2 декабря, 03:12
Modified 2 декабря, 03:14
Updated 2 декабря, 03:14
Отключение электричества планируется из-за установки приборов учета на жилые дома на улицах Ушинского, Исинской и Охотников, рассказали в «Тагилэнергосети».
Свет в домах будет отсутствовать с девяти часов утра до 16:00.
Под отключение попадают: ул. Исинская 1-23, 2в, 2-30, 3а, Охотников 13, 19, 21, 23,3а, Ушинского 2, 4-18, 20б, 22-42, 27-59, — сообщили в нижнетагильской организации.
Напомним, 9 декабря 2024 года в населенном пункте около Нижнего Тагила ожидается отключение электроснабжения на двух улицах из-за ремонтных работ.