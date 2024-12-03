1,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом в ноябре

Posted 3 декабря, 05:16
Published 3 декабря, 05:16
Modified 3 декабря, 05:18
Updated 3 декабря, 05:18
В вышеуказанный период выздоровели 1198 человек, скончались четыре человека. В больницу положили 80 свердловчан, рассказали на портале Объясняем.РФ.
Известно, что с 11 по 17 ноября от данного заболевания излечились более 820 человек. При этом шесть местных жителей умерли.
Напомним, в первой декаде ноября 2024 года в Свердловской области от коронавирусной инфекции умерли пять человек. У них были осложнения.