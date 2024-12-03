tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 05:16

Published 3 декабря, 05:16

Modified 3 декабря, 05:18

Updated 3 декабря, 05:18

1,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом в ноябре

1,5 тысячи жителей Свердловской области заболели коронавирусом в ноябре

3 декабря 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области выявлено 1491 случай заболевания ковидом с 18 по 24 ноября 2024 года.

В вышеуказанный период выздоровели 1198 человек, скончались четыре человека. В больницу положили 80 свердловчан, рассказали на портале Объясняем.РФ.

Известно, что с 11 по 17 ноября от данного заболевания излечились более 820 человек. При этом шесть местных жителей умерли.

Напомним, в первой декаде ноября 2024 года в Свердловской области от коронавирусной инфекции умерли пять человек. У них были осложнения.

Уже семь смертей: в Свердловской области люди опять начали умирать от коронавируса
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умерАптеки опровергли информацию о нехватке физраствора на УралеВ Свердловской области резко увеличилась заболеваемость коронавирусом
#Елизавета Зиборова#Общество#Коронавирус#Больница#Свердловская область#Смерть#Медицина#Статистика#Пациенты#Заболевание#Инфекция#Екатеринбург#Ковид
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика