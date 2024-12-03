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Posted 3 декабря, 06:08

Published 3 декабря, 06:08

Modified 3 декабря, 06:10

Updated 3 декабря, 06:10

17-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

17-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

3 декабря 2024, 06:08
Фото: 1MI.
«ГАЗель» столкнулась с иномаркой Citroen в Екатеринбурге на улице Щорса. Есть пострадавшая. Авария произошла 2 декабря 2024 года.

Водитель «ГАЗели», выезжая с прилегающей территории, не убедился в том, что совершать маневр безопасно, в результате чего столкнулся с автомобилем, рассказали в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга.

В происшествии повреждения получила 17-летняя горожанка, которая была в иномарке на пассажирском сиденье. Ее отвезли в клинику.

Напомним, 2 декабря 2024 года на Кольцовском тракте произошла массовая авария с участием автомобилей и грузовика. Один человек пострадал.

Массовое ДТП с автобусом произошло на Объездной в Екатеринбурге
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