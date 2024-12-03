17-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

Posted 3 декабря, 06:08
Published 3 декабря, 06:08
Modified 3 декабря, 06:10
Updated 3 декабря, 06:10
Водитель «ГАЗели», выезжая с прилегающей территории, не убедился в том, что совершать маневр безопасно, в результате чего столкнулся с автомобилем, рассказали в пресс-службе ГАИ Екатеринбурга.
В происшествии повреждения получила 17-летняя горожанка, которая была в иномарке на пассажирском сиденье. Ее отвезли в клинику.
Напомним, 2 декабря 2024 года на Кольцовском тракте произошла массовая авария с участием автомобилей и грузовика. Один человек пострадал.