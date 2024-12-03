Челябинские студенты две недели выживали без воды и тепла в общежитии

Те, у кого была возможность, перебрались на время к родным и знакомым. У кого такой возможности не было, жили в ледяных комнатах. Воду на верхние этажи носили в бутылках и ведрах — лифты тоже не работали. Помыться студенты ходили в другие корпуса.