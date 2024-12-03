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Posted 3 декабря, 13:35

Published 3 декабря, 13:35

Modified 3 декабря, 13:37

Updated 3 декабря, 13:37

Челябинские студенты две недели выживали без воды и тепла в общежитии

Челябинские студенты две недели выживали без воды и тепла в общежитии

3 декабря 2024, 13:35
Фото: 1MI.
В Челябинске студенты Южно-Уральского колледжа две недели жили в экстремальных условиях.

Инцидент произошел в общежитии на Блюхера. Из-за коммунальной аварии студенты всех девяти этажей на две недели остались без воды и тепла.

Те, у кого была возможность, перебрались на время к родным и знакомым. У кого такой возможности не было, жили в ледяных комнатах. Воду на верхние этажи носили в бутылках и ведрах — лифты тоже не работали. Помыться студенты ходили в другие корпуса.

В Аварийной службе сообщили, что аварию устранили. Но тут же засорилась канализация, пишет Ural Mash.

Вода появилась только после проверки прокуратуры.

Напомним, часть Тагилстроя осталась без воды и тепла в Нижнем Тагиле из-за аварии.

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без тепла и воды
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Студенты#Общежитие#Екатеринбург#Инцидент
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