Челябинские студенты две недели выживали без воды и тепла в общежитии

Posted 3 декабря, 13:35
Published 3 декабря, 13:35
Modified 3 декабря, 13:37
Updated 3 декабря, 13:37
Инцидент произошел в общежитии на Блюхера. Из-за коммунальной аварии студенты всех девяти этажей на две недели остались без воды и тепла.
Те, у кого была возможность, перебрались на время к родным и знакомым. У кого такой возможности не было, жили в ледяных комнатах. Воду на верхние этажи носили в бутылках и ведрах — лифты тоже не работали. Помыться студенты ходили в другие корпуса.
В Аварийной службе сообщили, что аварию устранили. Но тут же засорилась канализация, пишет Ural Mash.
Вода появилась только после проверки прокуратуры.
Напомним, часть Тагилстроя осталась без воды и тепла в Нижнем Тагиле из-за аварии.