Депутат Госдумы рассказал, какие выплаты положены семьям с детьми в 2025 году

Декретное пособие, выплачиваемое матери или любому другому члену семьи, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до полутора лет, вырастет на 40%: максимальный размер составит почти 69 тысяч рублей. Размер этой выплаты зависит от дохода гражданина за последние два года и составляет 40% от зарплаты. При этом мать или другой член семьи могут продолжать работать и получать пособие.