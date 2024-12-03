Депутат Госдумы рассказал, какие выплаты положены семьям с детьми в 2025 году

Posted 3 декабря, 12:34
Published 3 декабря, 12:34
Modified 3 декабря, 12:36
Updated 3 декабря, 12:36
Депутат Государственном думы Никита Чаплин, работающий в комитете нижней палаты парламента по бюджету и налогам, рассказал, на какие выплаты в 2025 году могут рассчитывать семьи с детьми. Некоторые пособия будут увеличены.
Декретное пособие, выплачиваемое матери или любому другому члену семьи, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до полутора лет, вырастет на 40%: максимальный размер составит почти 69 тысяч рублей. Размер этой выплаты зависит от дохода гражданина за последние два года и составляет 40% от зарплаты. При этом мать или другой член семьи могут продолжать работать и получать пособие.
Индексация в будущем году также коснется пособия по беременности и родам, материнского капитала, сообщает Российская газета.
На детей до трех лет выплата составит 17,2 тысяч рублей в среднем по стране. Пособие зависит от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Поддержку от государства могут получать семьи с низким уровнем дохода на первого и второго ребенка, в некоторых регионах пособие платят также на третьего малыша.
Детям до 7 лет государство оказывает поддержку в размере от половины до 100% прожиточного минимума, если доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Выплата оформляется на портале госуслуг или в МФЦ.
Выплата на детей с 8 до 17 лет равна половине прожиточного минимума на ребенка в регионе. Минимальный размер — 8,6 тысяч рублей. Для получения пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума. Кроме того, если родители разведены, то мать или отец должны платить алименты на ребенка. Господдержка оформляется в МФЦ или социальном фонде.
Выплату по беременности и родам могут получить учащиеся на очной форме или работающие гражданки. Размер ее составляет 100% от среднего заработка, при этом не менее МРОТ. Минимальная выплата — чуть более 103 тысяч, а максимальная — почти 800 тысяч.
Проиндексированный материнский капитал достигнет размера 676 тысяч на первого ребенка и 893 тысяч на второго ребенка, если мать не получала выплату на первого малыша.
Ранее сообщалось о компенсации в Нижнем Тагиле для многодетных семей за установку систем водоотведения.