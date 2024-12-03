Депутат Вассерман одобрил введение курса ПДД в школьную программу

Депутат данный проект одобрил. По его словам, он может сработать и место в программе можно выделить, несмотря на то, что сейчас многие жалуются на загруженность школьной программы. По мнению Вассермана, данный курс может изучаться в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины».