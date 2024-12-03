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Posted 3 декабря, 11:55

Published 3 декабря, 11:55

Modified 3 декабря, 11:57

Updated 3 декабря, 11:57

Депутат Вассерман одобрил введение курса ПДД в школьную программу

3 декабря 2024, 11:55
По мнению депутата, курс, посвященный ПДД, может изучаться в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы РФ по просвещению, прокомментировал для «Ридуса» предложение Национального автомобильного союза о введении в школах уроков правил дорожного движения. Это, согласно задумке, должно уменьшить аварийность на дорогах.

Депутат данный проект одобрил. По его словам, он может сработать и место в программе можно выделить, несмотря на то, что сейчас многие жалуются на загруженность школьной программы. По мнению Вассермана, данный курс может изучаться в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Собеседник издания также прокомментировал заявления о перегруженности школьной программы. Он считает их преувеличенными. Вассерман пояснил, что перегружена она не из-за объема предметов, а из-за того, что их преподают «не лучшим образом».

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