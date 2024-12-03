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Posted 3 декабря, 05:46

Published 3 декабря, 05:46

Modified 3 декабря, 05:48

Updated 3 декабря, 05:48

Десятки телеканалов в Екатеринбурге перестанут работать

Десятки телеканалов в Екатеринбурге перестанут работать

3 декабря 2024, 05:46
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге перестанут работать телевидение и радио. Каналы и станции будут недоступны 5 и 6 декабря 2024 года.

Отключение ТВ и радио пройдет в связи с проведением профилактических работ. Информация об этом есть на портале цифрового эфирного ТВ.

Так, перестанут работать такие телеканалы, как Первый, Россия 1, СТС, Пятый канал, РЕН-ТВ и некоторые другие. Кроме того, временно будут недоступны радиостанции Маяк, Радио России и Вести ФМ.

Напомним, в апреле 2024 года в Свердловской области были недоступны некоторые ТВ-каналы из-за профилактических работ.

В Свердловской области перестанут работать телевизоры
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#Елизавета Зиборова#Общество#Телеканал#Профилактика#Телевидение#Отключение#Радио#Екатеринбург
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