Десятки телеканалов в Екатеринбурге перестанут работать

Posted 3 декабря, 05:46
Published 3 декабря, 05:46
Modified 3 декабря, 05:48
Updated 3 декабря, 05:48
Отключение ТВ и радио пройдет в связи с проведением профилактических работ. Информация об этом есть на портале цифрового эфирного ТВ.
Так, перестанут работать такие телеканалы, как Первый, Россия 1, СТС, Пятый канал, РЕН-ТВ и некоторые другие. Кроме того, временно будут недоступны радиостанции Маяк, Радио России и Вести ФМ.
Напомним, в апреле 2024 года в Свердловской области были недоступны некоторые ТВ-каналы из-за профилактических работ.