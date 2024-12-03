Екатеринбург обновляет остановки: старые уходят, новые приходят

Руководитель департамента финансов городской администрации Анна Турунцева уточнила, что в ближайшем будущем запланирована замена всего 35 остановочных павильонов. Однако уже в 2025 году этот показатель возрастет до 90. Всего же за несколько лет предстоит снести 289 объектов. По словам Турунцевой, средства на эти работы уже заложены в бюджет — сообщает URA.RU.



Ранее мэр Екатеринбурга, Алексей Орлов, сообщил, что в 2024 году в городе появится 52 новых остановочных комплекса. Он отметил, что новые конструкции будут значительно больше своих предшественников и оснащены антивандальными покрытиями. Это позволит повысить уровень безопасности на остановках и снизить вероятность актов вандализма. При необходимости на некоторых объектах могут быть установлены системы видеонаблюдения и информационные экраны.