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Posted 3 декабря, 16:17

Published 3 декабря, 16:17

Modified 3 декабря, 16:19

Updated 3 декабря, 16:19

Старые остановки в Екатеринбурге собираются демонтировать

Екатеринбург обновляет остановки: старые уходят, новые приходят

3 декабря 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney.

Старые остановки в Екатеринбурге собираются демонтировать

Екатеринбург готовится к масштабному обновлению транспортной инфраструктуры: старые павильоны демонтируют, а их место займут новые остановочные комплексы. Этот процесс будет происходить поэтапно, начиная с замены 35 объектов в ближайшее время. В планах на 2025 год — уже 90.

Руководитель департамента финансов городской администрации Анна Турунцева уточнила, что в ближайшем будущем запланирована замена всего 35 остановочных павильонов. Однако уже в 2025 году этот показатель возрастет до 90. Всего же за несколько лет предстоит снести 289 объектов. По словам Турунцевой, средства на эти работы уже заложены в бюджет — сообщает URA.RU.

Ранее мэр Екатеринбурга, Алексей Орлов, сообщил, что в 2024 году в городе появится 52 новых остановочных комплекса. Он отметил, что новые конструкции будут значительно больше своих предшественников и оснащены антивандальными покрытиями. Это позволит повысить уровень безопасности на остановках и снизить вероятность актов вандализма. При необходимости на некоторых объектах могут быть установлены системы видеонаблюдения и информационные экраны.

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