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Posted 3 декабря, 11:58

Published 3 декабря, 11:58

Modified 3 декабря, 12:00

Updated 3 декабря, 12:00

Эксперт Старыгин считает план Минтранса дать имена всем автодорогам страны спорным

3 декабря 2024, 11:58
Специалист отметил, что данная идея является спорной, так как практический эффект от присвоения имени тысячам местных автодорог неочевиден.

Игорь Старыгин, генеральный директор «Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами» («РАДОР») в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение Минтранса РФ дать имена всем российским автодорогам.

Собеседник издания считает, что распространение правил именования для федеральных трасс на все просёлочные и местные дороги является спорной идеей и её практический смысл неочевиден.

В качестве пример Старыгин привел трассу М12 «Восток» он отметил, что она проходит почти через всю Россию и собственное имя для неё уместно. А вот для тысяч местных дорог, которые никому ни о чем не говорят, уже нет.

Министерство транспорта выступило с предложением дать имена всем российским дорогам по примеру федеральных трасс. При этом, присваивать их должны будут как частные собственники, так и местные власти. Для названий дорог предлагается использовать географические названия с учетом особенностей местности и национальных традиций. Согласно задумке, это должно помогать вызывать специальные службы на место аварии.

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