Эксперт Старыгин считает план Минтранса дать имена всем автодорогам страны спорным

Posted 3 декабря, 11:58
Published 3 декабря, 11:58
Modified 3 декабря, 12:00
Updated 3 декабря, 12:00
Игорь Старыгин, генеральный директор «Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами» («РАДОР») в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение Минтранса РФ дать имена всем российским автодорогам.
Собеседник издания считает, что распространение правил именования для федеральных трасс на все просёлочные и местные дороги является спорной идеей и её практический смысл неочевиден.
В качестве пример Старыгин привел трассу М12 «Восток» он отметил, что она проходит почти через всю Россию и собственное имя для неё уместно. А вот для тысяч местных дорог, которые никому ни о чем не говорят, уже нет.
Министерство транспорта выступило с предложением дать имена всем российским дорогам по примеру федеральных трасс. При этом, присваивать их должны будут как частные собственники, так и местные власти. Для названий дорог предлагается использовать географические названия с учетом особенностей местности и национальных традиций. Согласно задумке, это должно помогать вызывать специальные службы на место аварии.