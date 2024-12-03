Если окна текут и плачут, поможет трюк со скипидаром — подзабытый советский рецепт

Posted 3 декабря, 14:18
Published 3 декабря, 14:18
Modified 3 декабря, 14:20
Updated 3 декабря, 14:20
Окна в квартирах в холодное время года «плачут» по нескольким причинам. Во-первых, когда теплый влажный воздух в помещении соприкасается с холодной поверхностью окна, температура воздуха вблизи окна понижается. Если эта температура опускается ниже так называемой «точки росы», влага в воздухе конденсируется, образуя капли воды на стеклах.
Во-вторых, недостаточная вентиляция приводит к накоплению влаги в воздухе. Если воздух не может свободно циркулировать, влажность повышается и образуется конденсат.
В-третьих, проблема появляется, если окна плохо изолированы или уплотнители повреждены.
Чтобы избавиться от вечной сырости, приготовим смесь на основе трех компонентов. Рецептом поделилась блогер и эксперт по домоводству Марина Жукова.
Одна чайная ложка хозяйственного мыла, пол чайной ложки глицерина и несколько капель скипидара: это рецепт из «Домовой книги» за 1959-й год. Смесь нужно распределить по низу стекла либо по всей длине. Процесс, конечно, трудоемкий, но результат того стоит — окна действительно меньше запотевают, — уверяет Марина Жукова.
Если на окнах поврежден уплотнитель, то влага может буквально просачиваться внутрь, из-за чего на подоконнике постоянно образуется лужа, а дома всегда влажно и некомфортно. Если это ваш случай, то обязательно вызывайте оконного мастера, который заменит уплотнитель, а пока воспользуйтесь бытовым лайфхаком.
Возьмите многоразовые салфетки и заверните у них древесный кошачий наполнитель. Вы даже не представляете, какое количество влаги он может в себя впитать. Для эстетики все можно закрыть комнатными горшками, — рекомендует эксперт.
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