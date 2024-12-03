Если окна текут и плачут, поможет трюк со скипидаром — подзабытый советский рецепт

Если на окнах поврежден уплотнитель, то влага может буквально просачиваться внутрь, из-за чего на подоконнике постоянно образуется лужа, а дома всегда влажно и некомфортно. Если это ваш случай, то обязательно вызывайте оконного мастера, который заменит уплотнитель, а пока воспользуйтесь бытовым лайфхаком.