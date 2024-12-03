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Posted 3 декабря, 14:18

Published 3 декабря, 14:18

Modified 3 декабря, 14:20

Updated 3 декабря, 14:20

Эксперт Жукова рассказала, как избавиться от «плачущих окон в доме

Если окна текут и плачут, поможет трюк со скипидаром — подзабытый советский рецепт

3 декабря 2024, 14:18
Фото: 1MI.

Эксперт Жукова рассказала, как избавиться от «плачущих окон в доме

Рубрика
Дом и сад
Осенью и зимой из-за перепадов температуры окна текут, на них постоянно образуется конденсат. Чтобы окна меньше запотевали, попробуйте рецепт 1959 года на основе скипидара и соды.

Окна в квартирах в холодное время года «плачут» по нескольким причинам. Во-первых, когда теплый влажный воздух в помещении соприкасается с холодной поверхностью окна, температура воздуха вблизи окна понижается. Если эта температура опускается ниже так называемой «точки росы», влага в воздухе конденсируется, образуя капли воды на стеклах.

Одна чашка с этим средством на подоконнике — и о «плачущих» окнах забыли навсегда
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Во-вторых, недостаточная вентиляция приводит к накоплению влаги в воздухе. Если воздух не может свободно циркулировать, влажность повышается и образуется конденсат.

В-третьих, проблема появляется, если окна плохо изолированы или уплотнители повреждены.

Чтобы избавиться от вечной сырости, приготовим смесь на основе трех компонентов. Рецептом поделилась блогер и эксперт по домоводству Марина Жукова.

Одна чайная ложка хозяйственного мыла, пол чайной ложки глицерина и несколько капель скипидара: это рецепт из «Домовой книги» за 1959-й год. Смесь нужно распределить по низу стекла либо по всей длине. Процесс, конечно, трудоемкий, но результат того стоит — окна действительно меньше запотевают, — уверяет Марина Жукова.
Если окна постоянно «плачут», то стоит проверить качество наполнителяЕсли окна постоянно «плачут», то стоит проверить качество наполнителя
Если окна постоянно «плачут», то стоит проверить качество наполнителя. Фото: 1MI

Если на окнах поврежден уплотнитель, то влага может буквально просачиваться внутрь, из-за чего на подоконнике постоянно образуется лужа, а дома всегда влажно и некомфортно. Если это ваш случай, то обязательно вызывайте оконного мастера, который заменит уплотнитель, а пока воспользуйтесь бытовым лайфхаком.

Возьмите многоразовые салфетки и заверните у них древесный кошачий наполнитель. Вы даже не представляете, какое количество влаги он может в себя впитать. Для эстетики все можно закрыть комнатными горшками, — рекомендует эксперт.

Ранее специалисты перечислили вещи, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину.

Окна прозрачнее воздуха: вымыла стекла этим средством — пыль и грязь больше не липнут
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