tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 13:25

Published 3 декабря, 13:25

Modified 3 декабря, 13:27

Updated 3 декабря, 13:27

Эти вещи превратят машинку в рухлядь: что нельзя класть в стиралку

Эти вещи превратят машинку в рухлядь: что нельзя класть в стиралку

3 декабря 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Стиральные машинки очнеь облегчают быт современных хозяек, однако пользоваться агрегатом нужно разумно. Если стирать в нем что попало, то он быстро выйдет из строя. Мы составили список вещей, которые никогда нельзя класть в стиралку.

Коврики и ковры

Это слишком громоздкие вещи для стиральной машины, а при намокании они к тому же становятся очень тяжелыми. Кроме того, в ворс ковра забиваются мелкие камешки, песок, шерсть животных и волосы. Если все это окажется в барабане машины, то слив попросту засорится.

Эти вещи стирают крайне редко, а зря: 8 предметов, которые нуждаются в частой стирке
Узнать подробнее

Нижнее белье и одежда с металлическими элементами

Речь идет, например, о бюстгалтерах с косточками. В процессе стирки они могут выскользнуть и попасть внутрь машинки. Поломки из-за попадания металла в систему бывают очень серьезными, а потому такие вещи лучше простирывать руками.

Пенные подушки

Мокрая пенная подушка весит целую тонну — машинке будет тяжело ее прокручивать. К тому же такая стирка вредна и для самого изделия. Поэтому стирайте ее только вручную и в небольшом количестве воды. Отжимать пенную подушку нужно очень аккуратно, чуть надавливая ладонями. Следите при этом, чтобы подушка не теряла форму.

Объемные одеяла и толстые пледы

Запихнув в барабан громоздкие спальные принадлежности, вы подпишете приговор своей машинке. Прокрутить такую тягу она будет не в состоянии и, скорее всего, просто встанет в середине цикла. Лучше отдайте эти объемные вещи в химчистку.

Капсулы для стирки больше не в моде: 7 причин, по которым хозяйки от них отказываются
Узнать подробнее

Очень грязная рабочая одежда

На рабочей одежде могут остаться следы краски, химикатов, грязи, битума, сажи, мазута и прочих веществ, которые при попадании внутрь машинки вызовут засор. Поэтому спецовки и робы предварительно нужно обязательно замачивать, чтобы смыть основную грязь.

Добавим также, что некоторые вещи безопасны для машинки, однако сами после такой стирки придут в негодность. Например, вручную рекомендуется стирать вязаные и шерстяные вещи, деликатные ткани, в частности, шелк и кружева, а также кожаную одежду и обувь.

Ранее эксперты рассказали, что нужно засыпать в пылесборник пылесоса, чтобы дом благоухал свежестью.

Источник: belnovosti.by.

Грязный нагар с утюга отвалился большим куском: это дешевое средство справилось вмиг
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые вещи: радость или риск? Узнайте, почему стирка — это необходимостьРежим короткой стирки ставим на паузу: почему спешка вредна для одеждыЕсли пуховик после стирки похож на мокрую тряпку — беритесь за скалку: хитрый лайфхак
#Дарья Бобровицкая#Россия#Одежда#Обувь#Грязь#Стиральная машина#Химчистка#Стирка#Дом и сад#КЦ#Сажа#Предметы#Белье#Ковры#Металлические элементы#Пенные подушки#Одеяла#Пледы#Рабочая одежда#Битум#Мазут#Шерсть#Шелк#Кружева#Кожаная одежда#Ткани
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика