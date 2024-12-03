Эти вещи превратят машинку в рухлядь: что нельзя класть в стиралку

Мокрая пенная подушка весит целую тонну — машинке будет тяжело ее прокручивать. К тому же такая стирка вредна и для самого изделия. Поэтому стирайте ее только вручную и в небольшом количестве воды. Отжимать пенную подушку нужно очень аккуратно, чуть надавливая ладонями. Следите при этом, чтобы подушка не теряла форму.