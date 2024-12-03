Эти вещи превратят машинку в рухлядь: что нельзя класть в стиралку

Posted 3 декабря, 13:25
Published 3 декабря, 13:25
Modified 3 декабря, 13:27
Updated 3 декабря, 13:27
Это слишком громоздкие вещи для стиральной машины, а при намокании они к тому же становятся очень тяжелыми. Кроме того, в ворс ковра забиваются мелкие камешки, песок, шерсть животных и волосы. Если все это окажется в барабане машины, то слив попросту засорится.
Речь идет, например, о бюстгалтерах с косточками. В процессе стирки они могут выскользнуть и попасть внутрь машинки. Поломки из-за попадания металла в систему бывают очень серьезными, а потому такие вещи лучше простирывать руками.
Мокрая пенная подушка весит целую тонну — машинке будет тяжело ее прокручивать. К тому же такая стирка вредна и для самого изделия. Поэтому стирайте ее только вручную и в небольшом количестве воды. Отжимать пенную подушку нужно очень аккуратно, чуть надавливая ладонями. Следите при этом, чтобы подушка не теряла форму.
Запихнув в барабан громоздкие спальные принадлежности, вы подпишете приговор своей машинке. Прокрутить такую тягу она будет не в состоянии и, скорее всего, просто встанет в середине цикла. Лучше отдайте эти объемные вещи в химчистку.
На рабочей одежде могут остаться следы краски, химикатов, грязи, битума, сажи, мазута и прочих веществ, которые при попадании внутрь машинки вызовут засор. Поэтому спецовки и робы предварительно нужно обязательно замачивать, чтобы смыть основную грязь.
Добавим также, что некоторые вещи безопасны для машинки, однако сами после такой стирки придут в негодность. Например, вручную рекомендуется стирать вязаные и шерстяные вещи, деликатные ткани, в частности, шелк и кружева, а также кожаную одежду и обувь.
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Источник: belnovosti.by.