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Posted 3 декабря, 03:18

Published 3 декабря, 03:18

Modified 3 декабря, 03:20

Updated 3 декабря, 03:20

Иномарка столкнулась с грузовиком и другой машиной на Кольцовском тракте

Иномарка столкнулась с грузовиком и другой машиной на Кольцовском тракте

3 декабря 2024, 03:18
Фото: Е1.
На Кольцовском тракте столкнулись автомобили Renault, Nissan Maxima и грузовик. Есть пострадавший. ДТП случилось вечером 2 декабря 2024 года.

Водитель грузовика перед аварией выехал из шиномонтажки, в которой он менял колеса на транспорте. Проехав километр, грузовик сломался. Водитель остановился и вышел из кабины, и в этот момент в большегруз влетел Renault, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

От удара иномарку отбросило на Nissan, который ехал мимо. В результате 56-летний водитель Renault получил травмы. Его отвезли в медучреждение. Мужчина, ехавший в другом автомобиле, не пострадал.

Напомним, 1 декабря 2024 года в Екатеринбурге на Объездной дороге произошло несколько аварий.

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