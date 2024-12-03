Иномарка столкнулась с грузовиком и другой машиной на Кольцовском тракте

Posted 3 декабря, 03:18
Published 3 декабря, 03:18
Modified 3 декабря, 03:20
Updated 3 декабря, 03:20
Водитель грузовика перед аварией выехал из шиномонтажки, в которой он менял колеса на транспорте. Проехав километр, грузовик сломался. Водитель остановился и вышел из кабины, и в этот момент в большегруз влетел Renault, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
От удара иномарку отбросило на Nissan, который ехал мимо. В результате 56-летний водитель Renault получил травмы. Его отвезли в медучреждение. Мужчина, ехавший в другом автомобиле, не пострадал.
Напомним, 1 декабря 2024 года в Екатеринбурге на Объездной дороге произошло несколько аварий.