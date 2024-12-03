Иномарка столкнулась с грузовиком и другой машиной на Кольцовском тракте

Водитель грузовика перед аварией выехал из шиномонтажки, в которой он менял колеса на транспорте. Проехав километр, грузовик сломался. Водитель остановился и вышел из кабины, и в этот момент в большегруз влетел Renault, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.