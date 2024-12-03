Из крокодила, акулы и страуса: какую обувь можно купить в России

Posted 3 декабря, 10:22
Published 3 декабря, 10:22
Modified 3 декабря, 10:24
Updated 3 декабря, 10:24
По оценкам Российского союза кожевников и обувщиков, рынок обуви в стране достигает 950 миллиардов рублей или 600 миллионов пар. При этом официальные данные — те, что приводят Росстат и оператор маркировки, — отличаются на десятки миллионов пар.
Государственная статистика гласит: в прошлом году в стране изготовили 128 миллионов пар обуви. Еще 360 миллионов, как сообщает таможня, завезли. Россия занимает лишь пятую часть собственного рынка. 70% приходится на Китай, 3% — на Турцию. Кроме того, есть белорусская и индийская обувь. Менее процента — европейская.
У нас достаточно много российских брендов, и их возникает больше и больше. Но задача-то наша, чтобы эти бренды исполнялись здесь, а не в Китае, Турции, где-то еще, — подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Генеральный директор одного из крупных российских предприятий привел пример затрат на изготовление одной пары обуви:
Демисезонная пара: верх кожаный, подкладка и стелька — искусственный мех, подошва из полиуретана. Стоимость всех этих материалов — около тысячи рублей. Еще 50 — вода, электричество, амортизация оборудования и другие расходы производства. Почти 500 рублей — зарплаты, с них работодатель должен заплатить 20% страховых взносов. Еще около 60 — интернет, связь, подписка на софт, и другие офисные траты. Рентабельность — 6%. Одна пара приносит компании 100 рублей чистой прибыли. К отпускной цене прибавляют НДС и получают полную производственную себестоимость — 2 тысячи 192 рубля.
Обувная отрасль, как и другие, страдает от дефицита кадров. Средняя зарплата занятых в сфере — 52 тысячи рублей. Поднять ее, по словам работодателей, не удается из-за высокой стоимости производства, в частности налогов.
Наши коллеги работают в менее благоприятных условиях, чем те, кто нас своим импортом одаривает. Ну, во-первых, процентная ставка банковская, которая у нас на сегодняшний день существует. Второе — у нас нет никаких льготных программ для обувщиков, которые бы поощряли развитие этой отрасли. По совокупности получается, что у нас где-то себестоимость, особенно если сравнивать с незаконным импортом и контрафактом, — в полтора-два раза выше, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Как гласит статистика, взрослый россиянин покупает 3-4 пары обуви в год. Ребенку нужно в два раза больше.
В отличие от одежды, на обуви сложнее сэкономить и купить на вырост, со спросом у производителя проблем нет. Однако и требования к изделиям для детей строже. Подкладка должна быть на 80% натуральной — из хлопка, байки, шерсти или кожи. Кроме состава, все сырье проверяют на наличие токсичных веществ. Кожа может впитать их в процессе дубления. Формальдегида в сырье для детской обуви должно быть не более одной тысячной процента. Для взрослой обуви допуски выше, а розничная цена самой пары — больше. Несмотря на это, компании закладывают для них одинаковую норму прибыли — 10%.
Чем больше размер, тем больше выручка и больше прибыли. Но, при этом, само процентное соотношение не существенно меняется. Другой вопрос, что при пересечении 38-го размера у нас меняется ставка НДС детской обуви, 10% НДС взрослая, 20% НДС соответственно. С 20% НДС существенно возрастает цена для конечного потребителя, — пояснил финансовый директор еще одной отечественной обувной компании.
В регионе занимаются изготовлением самой разной обуви. Больше всего спецпродукции для работников предприятий. Есть и ликвидированные заводы с большой историей. Среди них, например, Нижнетагильская обувная фабрика и «Уралобувь». Успешно функционируют Dragonfly (производитель одежды и экипировки для спорта, Екатеринбург), Stich Profi (экипировка для работников силовых структур и охотников), Romer (мужская и женская обувь для повседневного использования) и многие другие.
Последняя, кстати, появилась на рынке около 15 лет назад, а сейчас трансформировалось в две фабрики с мощностью производства более 470 тысяч пар в год.
Команда дизайнеров разрабатывает порядка 400 новых моделей каждый сезон. Важным аспектом создания является глубокое изучение самых актуальных европейских тенденций в дизайне и проектировании обуви с обязательной адаптацией под требования российского потребителя, — отмечают в компании.
Есть в России и те, кто шьет обувь по индивидуальным меркам. Правда, в магазинах, где подобные позиции представлены, как правило, мало готовой продукции. Из-за санкций возникают дополнительные трудности.
Сам процесс выглядит следующим образом: сначала с клиента снимают мерки, по ним создают макет, дорабатывают его и отшивают пару. Чаще всего покупатели в качестве материала интересуются редкими сортами кожи. Например, крокодилом. На изготовление каждого ботинка уходит самая дорогая, брюшная часть одного животного. Стоимость пары — 700 тысяч рублей. Ботинки из страуса выглядят брутально и агрессивно, при этом ноге в них легко, так как кожа нежная. Цена существенно ниже — 90 тысяч. Во столько же обойдутся сапоги на шпильке из питона. Они практически невесомые, всего 700 граммов, что в 2 раза легче обычной демисезонной пары. Кожа акулы — одна из самых прочных в природе, к тому же не промокает. Стоит такая пара 120 тысяч рублей.
Интересно, что премиум-сегмент стремительно набирает обороты, а вот обувь эконом и среднего класса не выдерживает конкуренцию с импортом и натиск контрафакта. Нелегальная продукция обрушивает цены и лишает честного производителя возможности побороться за клиента. Для того, чтобы российские игроки могли вернуть себе лидерство на собственном рынке во всех сегментах, им необходимы комплексные меры поддержки.
Мы в свое время вносили предложения по запрету экспорта кожи из России ряд других нормативных актов, предложения по взносам социальным, по налогообложению. Естественно, что нужно создавать условия для инвесторов, тех, которые могли бы вкладываться в эту отрасль, могли бы ее развивать, для этого должны быть соответствующие условия созданы в том числе при помощи РегИнвестСтандарта, над которым мы сейчас вместе с Минэкономразвития и регионами работаем, — резюмировал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Торгово-промышленная палата и отраслевой Союз предложили Министерству финансов снизить страховые взносы для всех предприятий легкой промышленности. В числе других идей — помочь обувщикам субсидировать кредиты и поддержать кожевенные заводы, для обеспечения рынка доступным и качественным сырьем. Если эти и другие меры будут приняты, себестоимость производства снизится.
Обувщики рассчитывают, что смогут привлечь кадры на высвобожденные средства и снизить отпускные цены на свои изделия. Тогда российский товар будет превосходить Азию не только в качестве, но и будет конкурировать с ним в цене. Вслед за спросом, как ожидают игроки рынка, вырастет и производство. Тогда российская обувь найдет своего покупателя во всех сегментах — от эконома до премиума.