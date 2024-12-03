Из крокодила, акулы и страуса: какую обувь можно купить в России

Сам процесс выглядит следующим образом: сначала с клиента снимают мерки, по ним создают макет, дорабатывают его и отшивают пару. Чаще всего покупатели в качестве материала интересуются редкими сортами кожи. Например, крокодилом. На изготовление каждого ботинка уходит самая дорогая, брюшная часть одного животного. Стоимость пары — 700 тысяч рублей. Ботинки из страуса выглядят брутально и агрессивно, при этом ноге в них легко, так как кожа нежная. Цена существенно ниже — 90 тысяч. Во столько же обойдутся сапоги на шпильке из питона. Они практически невесомые, всего 700 граммов, что в 2 раза легче обычной демисезонной пары. Кожа акулы — одна из самых прочных в природе, к тому же не промокает. Стоит такая пара 120 тысяч рублей.