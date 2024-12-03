Как осушить погреб за один день — этот дедовский метод круче негашеной извести

Во-вторых, если в погребе хранятся продукты питания, сырость приводит к их быстрой порче — овощи гниют, а консервация плесневеет. В-третьих, долгое воздействие влаги приводит к структурным повреждениям. Например, деревянные элементы под воздействием сырости могут гнить и терять прочность, а металлические конструкции подвергаются коррозии. В-четвертых, влажная среда привлекает различных насекомых и грызунов, которые не только уничтожают продукты, но и переносят болезни.