Как осушить погреб за один день — этот дедовский метод круче негашеной извести

Posted 3 декабря, 10:27
Published 3 декабря, 10:27
Modified 3 декабря, 10:29
Updated 3 декабря, 10:29
Сырость в погребе представляет серьезную угрозу для здоровья и сохранности имущества. Во-первых, высокая влажность провоцирует рост плесени и грибка, которые вызывают аллергические реакции, респираторные заболевания и другие проблемы со здоровьем.
Во-вторых, если в погребе хранятся продукты питания, сырость приводит к их быстрой порче — овощи гниют, а консервация плесневеет. В-третьих, долгое воздействие влаги приводит к структурным повреждениям. Например, деревянные элементы под воздействием сырости могут гнить и терять прочность, а металлические конструкции подвергаются коррозии. В-четвертых, влажная среда привлекает различных насекомых и грызунов, которые не только уничтожают продукты, но и переносят болезни.
Существует множество способов решения этой проблемы. Например, многие дачники глобально меняют систему вентиляции в погребе или подвале, чтобы внутри всегда циркулировал воздух. Другие пользуются различными адсорбентами: в частности, отлично зарекомендовала себя негашеная известь, которая способна поглощать лишнюю влагу и осушать погреб.
Но иногда проблему необходимо решить немедленно, и тогда на помощь приходит старый дедовский метод с горячими кирпичами.
Прокаливаем несколько кирпичей и просто раскладываем их на земляном полу. Если пол не земляной, можно уложить горячие кирпичи на металлические листы с подложкой. По мере остывания кирпичей уровень сырости будет очень быстро снижаться, — такой совет приводит автор канала «Дачные хитрости».
Чтобы закрепить результат, расставьте в погребе ведра с известью, солью, золой или другими поглотителями сырости, а летом уже можно будет задуматься о проведении вентиляции, установке гидроизоляционных мембран, датчиков влажности и других современных устройств, которые помогут создать нужный микроклимат в погребе и подвале.
Ранее эксперты рассказали, как прогреть дачный дом за полчаса даже в лютый мороз.