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Posted 3 декабря, 10:27

Published 3 декабря, 10:27

Modified 3 декабря, 10:29

Updated 3 декабря, 10:29

Как осушить погреб за один день — этот дедовский метод круче негашеной извести

Как осушить погреб за один день — этот дедовский метод круче негашеной извести

3 декабря 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Из-за сырости в погребе картофель, свекла и морковь начинают очень быстро гнить. Если проблема требует немедленного решения, то попробуйте проверенный дедовский метод, который максимально быстро справится с влажностью.

Сырость в погребе представляет серьезную угрозу для здоровья и сохранности имущества. Во-первых, высокая влажность провоцирует рост плесени и грибка, которые вызывают аллергические реакции, респираторные заболевания и другие проблемы со здоровьем.

Во-вторых, если в погребе хранятся продукты питания, сырость приводит к их быстрой порче — овощи гниют, а консервация плесневеет. В-третьих, долгое воздействие влаги приводит к структурным повреждениям. Например, деревянные элементы под воздействием сырости могут гнить и терять прочность, а металлические конструкции подвергаются коррозии. В-четвертых, влажная среда привлекает различных насекомых и грызунов, которые не только уничтожают продукты, но и переносят болезни.

Плесень и сырость в погребе возьмите под контроль: простой метод с негашеной известью
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Существует множество способов решения этой проблемы. Например, многие дачники глобально меняют систему вентиляции в погребе или подвале, чтобы внутри всегда циркулировал воздух. Другие пользуются различными адсорбентами: в частности, отлично зарекомендовала себя негашеная известь, которая способна поглощать лишнюю влагу и осушать погреб.

Но иногда проблему необходимо решить немедленно, и тогда на помощь приходит старый дедовский метод с горячими кирпичами.

Прокаливаем несколько кирпичей и просто раскладываем их на земляном полу. Если пол не земляной, можно уложить горячие кирпичи на металлические листы с подложкой. По мере остывания кирпичей уровень сырости будет очень быстро снижаться, — такой совет приводит автор канала «Дачные хитрости».

Чтобы закрепить результат, расставьте в погребе ведра с известью, солью, золой или другими поглотителями сырости, а летом уже можно будет задуматься о проведении вентиляции, установке гидроизоляционных мембран, датчиков влажности и других современных устройств, которые помогут создать нужный микроклимат в погребе и подвале.

Ранее эксперты рассказали, как прогреть дачный дом за полчаса даже в лютый мороз.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Здоровье#Продукты питания#Кирпичи#Вентиляция#Погреб#Дом и сад#КЦ#Полезные советы#Сырость#Известь#Дедовский метод#Осушение
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