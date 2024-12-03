Как сохранить яблоки до весны: лучшие способы и полезные советы

Posted 3 декабря, 12:31
Published 3 декабря, 12:31
Modified 3 декабря, 12:33
Updated 3 декабря, 12:33
Не все сорта яблок хорошо хранятся. Например, сорт «Антоновка», «Ренет» или «Симиренко» прекрасно лежат зимой, а такие сорта, как «Грушевка» или «Ред Делишес» быстро теряют свои качества.
Перед хранением яблоки нужно тщательно осмотреть и перебрать. Удалите поврежденные или гнилые плоды — они могут испортить остальные яблоки. Не мойте яблоки перед хранением, так как вода может способствовать развитию гнили. Лучше всего вытереть их сухой тканью.
Оптимальная температура для хранения яблок − от 0 до +4 градусов. Наиболее подходящим решением будет использование подвалов или холодильников. Уровень влажности должен быть высоким, примерно 85–90%. Из-за слишком сухого воздуха плоды усыхают.
Разместите яблоки в деревянных ящиках или на полках, укрыв их слоем бумаги или пищевой пленкой (но не плотно). Уложите яблоки в один слой и постарайтесь, чтобы они не касались друг друга. Также стоит учесть, что яблоки выделяют газ этилен, который может негативно повлиять на другие продукты — поэтому ящики с яблоком разместите подальше от овощей.
Можно использовать ящики в холодильнике.
Такой вариант подходит для небольшого количества плодов, а также, если нет возможности хранить яблоки в погребе или подвале. Яблоки лучше держать в отсеке для фруктов, завернув их в бумагу или положив в перфорированные пластиковые пакеты, — советует эксперт портала ixbt.com.
Если погреба или подвала нет, а в холодильник яблоки не помещаются, то попробуйте следующие методы:
Не забывайте регулярно проверять яблоки на наличие повреждений или гнили. Все испорченные плоды нужно убирать, чтобы они не испортили остальных.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам насладиться вкусом яблок в течение всей зимы!
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Источник: ixbt.com.