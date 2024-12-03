Как сохранить яблоки до весны: лучшие способы и полезные советы

Разместите яблоки в деревянных ящиках или на полках, укрыв их слоем бумаги или пищевой пленкой (но не плотно). Уложите яблоки в один слой и постарайтесь, чтобы они не касались друг друга. Также стоит учесть, что яблоки выделяют газ этилен, который может негативно повлиять на другие продукты — поэтому ящики с яблоком разместите подальше от овощей.