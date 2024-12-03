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Posted 3 декабря, 12:31

Published 3 декабря, 12:31

Modified 3 декабря, 12:33

Updated 3 декабря, 12:33

Как сохранить яблоки до весны: лучшие способы и полезные советы

Как сохранить яблоки до весны: лучшие способы и полезные советы

3 декабря 2024, 12:31
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Яблоки являются недорогим и вкусным источником витаминов в зимнее время. Если вам посчастливилось собрать большой урожай, то нужно обеспечить правильные условия хранения. Вот несколько простых рекомендаций.

Подбор сорта

Не все сорта яблок хорошо хранятся. Например, сорт «Антоновка», «Ренет» или «Симиренко» прекрасно лежат зимой, а такие сорта, как «Грушевка» или «Ред Делишес» быстро теряют свои качества.

Подготовка яблок

Перед хранением яблоки нужно тщательно осмотреть и перебрать. Удалите поврежденные или гнилые плоды — они могут испортить остальные яблоки. Не мойте яблоки перед хранением, так как вода может способствовать развитию гнили. Лучше всего вытереть их сухой тканью.

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Условия хранения

Оптимальная температура для хранения яблок − от 0 до +4 градусов. Наиболее подходящим решением будет использование подвалов или холодильников. Уровень влажности должен быть высоким, примерно 85–90%. Из-за слишком сухого воздуха плоды усыхают.

Хранение в подвале или погребе

Разместите яблоки в деревянных ящиках или на полках, укрыв их слоем бумаги или пищевой пленкой (но не плотно). Уложите яблоки в один слой и постарайтесь, чтобы они не касались друг друга. Также стоит учесть, что яблоки выделяют газ этилен, который может негативно повлиять на другие продукты — поэтому ящики с яблоком разместите подальше от овощей.

5. Хранение в холодильнике

Можно использовать ящики в холодильнике.

Такой вариант подходит для небольшого количества плодов, а также, если нет возможности хранить яблоки в погребе или подвале. Яблоки лучше держать в отсеке для фруктов, завернув их в бумагу или положив в перфорированные пластиковые пакеты, — советует эксперт портала ixbt.com.
Хранить можно далеко не все сорта яблокХранить можно далеко не все сорта яблок
Хранить можно далеко не все сорта яблок. Фото: 1MI

Альтернативные методы хранения

Если погреба или подвала нет, а в холодильник яблоки не помещаются, то попробуйте следующие методы:

  • Оберните каждое яблоко в бумагу и положите в коробку. Это защитит их от соприкосновения и повреждений.
  • Закопайте яблоки в чистый, сухой песок в ящике, это поможет сохранить влажность и предотвратить гниение.
  • Если у вас много яблок и вы не можете их все сохранить, вы можете нарезать их и заморозить на зиму. Для этого лучше подходят сладкие сорта яблок.

Регулярный контроль

Не забывайте регулярно проверять яблоки на наличие повреждений или гнили. Все испорченные плоды нужно убирать, чтобы они не испортили остальных.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам насладиться вкусом яблок в течение всей зимы!

Ранее эксперты рассказали, что можно положить в пакет с хлебом, чтобы надолго сохранить его мягким и свежим.

Источник: ixbt.com.

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