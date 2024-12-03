Как выбрать необычный подарок на Новый год

Posted 3 декабря, 11:56
Published 3 декабря, 11:56
Modified 3 декабря, 11:58
Updated 3 декабря, 11:58
Новый год — волшебный праздник, который дарит людям радость, тепло и возможность собраться вместе с близкими. Но иногда выбрать подходящий подарок на Новый год становится настоящей проблемой. Ведь хочется удивить и порадовать, а банальные сувениры уже давно приелись. Редакция TagilCity.ru подобрала несколько вариантов не совсем банальных подарков, которые точно вызовут улыбку у ваших близких и друзей.
А еще мы пообщались с Олегом Рыком, который уже не первый год радует маленьких и больших тагильчан в образе Дедушки Мороза. Он рассказал, какие подарки он дарил детям и взрослым, когда надевал на себя свою красную шубу.
Как-то раз одна мама написала мне, что ее сын Олежка хочет подружиться с драконами. И, конечно, в канун Нового года Олежек получил книгу о драконах. О том, как их приручить, о том, как их создать. Олежа был так рад, но получают подарки не только дети, но и взрослые. Как-то раз меня попросили вручить маленькие баночки с надписью «Не воняй — запах проверяй». Оказалось, что это жвачки, — рассказал редакции TagilCity.ru Дедушка Мороз.
В эпоху массовой продукции многие ценят вещи, созданные специально для них. Подарок для мамы, подарок для папы, подарок для жене или детям. Персонализация может быть выражена в виде гравировки на подарке, создании уникального дизайна или даже изготовления предмета по индивидуальному заказу.
Фотокнига
Соберите лучшие моменты за прошедший год и оформите их в красивую фотокнигу. Это будет не просто альбом, а настоящая история вашей дружбы или семьи. Фотокнига позволяет собрать лучшие фотографии, будь то семейные праздники, путешествия или важные события года. Вы можете сделать ее уникальной, добавив к фотографиям подписи, цитаты или личные пожелания. Такой подарок можно подарить маме
Гравировка на предмете
Часы, ювелирные украшения, бутылки вина или даже кожаный портфель могут стать уникальным подарком благодаря индивидуальной надписи. Подарок с гравировкой прослужит долгие годы, сохраняя память о важном событии или человеке. Такой подарок отлично подойдет вашему мужчине. Гравировка может содержать короткое послание, которое имеет особое значение для получателя. Это добавит подарку эмоциональной ценности и сделает его еще более значимым. Гравировку можно нанести на самые разные предметы, поэтому этот подарок подходит для людей разного возраста и интересов.
Карта желаний
Ее создание — это увлекательный творческий процесс. Даритель может использовать различные материалы, такие как фотографии, вырезки из журналов, рисунки, чтобы оформить карту. Карты желаний часто содержат яркие и вдохновляющие образы, что способствует развитию позитивного настроя. Психологи утверждают, что визуализация целей активирует подсознание, которое начинает работать над их достижением. Карта желаний служит мощным инструментом для этой задачи.
Однажды девочка Маша загадала, чтобы лето не кончалось и всегда с ней было. В тот раз родители придумали украсить ее комнату летом. Дедушку Мороза попросили принести Маше подсолнухи, травинок да других цветов красивых. Целый мешок тогда принес, — вспоминает Олег Рык.
Иногда лучший подарок — это не вещь, а эмоции и воспоминания. Подарки-впечатления становятся все популярнее, так как они позволяют человеку испытать что-то новое и незабываемое. Вот несколько вариантов:
Путешествие
Даже короткое путешествие может обогатить жизнь эмоциями. Вместо привычных подарков вы дарите человеку возможность испытать что-то новое и неизведанное. Это может быть поездка в экзотические страны, посещение знаменитых достопримечательностей или участие в необычных мероприятиях. Посещение новых мест открывает двери к новым культурам, традициям и обычаям. Новый год — время для начала новой главы в жизни. Именно поэтому такой подарок отлично подойдет, например, вашим родителям. Представьте, как здорово встретить Новый год в новом месте, с новыми людьми и новыми традициями!
Мастер-класс
Это может быть кулинария, рисование, танцы, йога, керамика и многое другое. Участие в мастер-классе — это не только обучение, но и получение удовольствия от процесса. Новые знакомства, общение с единомышленниками и атмосфера творчества оставляют яркие впечатления и положительные эмоции. Сейчас существует огромное количество мастер-классов на любой вкус и интерес. Если подарить мастер-класс двум или более людям, это может стать замечательным совместным опытом. Например, пары могут посетить кулинарный мастер-класс и приготовить ужин вместе, а друзья — заняться творчеством и создать что-то красивое.
Сертификат на экстремальные развлечения
Прыжок с парашютом, полет на параплане или картинг станут настоящим вызовом и подарят массу адреналина. Такие впечатления остаются в памяти надолго и становятся темой для обсуждения на многие месяцы вперед. В современном мире, где большинство людей ведут сидячий образ жизни, активный отдых становится особенно важным. Подарив сертификат на экстремальное развлечение, вы даете им шанс проверить себя и выйти из зоны комфорта. К слову, такой подарок может понравиться вашей жене, например. Это может стать настоящим прорывом в личной жизни и повысить уверенность в себе.
Новый год — время, когда особенно хочется создать атмосферу тепла и комфорта дома. Поэтому подарки, направленные на улучшение домашнего уюта, всегда будут актуальны:
Теплый вязанный свитер
Вязаные свитера ассоциируются с домашним теплом и уютом, что делает их особенно актуальными в преддверии Нового года. Это символ семейных ценностей и душевного тепла. Современные вязаные свитеры представлены в огромном разнообразии стилей и цветов. Можно выбрать модель, которая идеально подойдет под вкус и стиль получателя. От классических моделей до модных и оригинальных дизайнов — есть варианты на любой вкус.
Ароматические свечи
Ароматические свечи часто выпускаются в красивых упаковках и дизайнерских банках, что делает их не только функциональным, но и декоративным элементом интерьера. Они могут украсить стол, полку или камин, придавая помещению стильный и праздничный вид. Даже если человек уже имеет несколько свечей, дополнительная никогда не будет лишней. К тому же, свечи имеют ограниченный срок службы, что делает их расходным материалом.
Подушка с фото
Подушка с изображением любимого человека или памятного момента станет приятным дополнением к интерьеру и символом заботы. Фото на подушке — это не просто аксессуар, а подарок, который несёт в себе тепло и воспоминания. Вы можете выбрать фотографию, которая имеет особое значение для получателя. Современные технологии позволяют наносить изображения на ткань с высокой точностью и качеством. Фото на подушке будет выглядеть ярко и чётко, а сама подушка долго сохранит свой первоначальный вид.
Подарки, сделанные своими руками, всегда ценятся выше, ведь в них вложено много времени, усилий и души. Если у вас есть талант к рукоделию, попробуйте создать что-то уникальное:
Декупаж
Позволяет превратить обычные вещи в настоящие произведения искусства. Декупаж — это техника декорирования предметов с использованием бумажных аппликаций, которая позволяет создавать уникальные и оригинальные вещи. Декупаж позволяет создать абсолютно уникальный предмет, который невозможно купить в магазине. Каждая деталь, каждая аппликация выбирается вручную, что придает изделию неповторимый характер. Для декупажа можно использовать различные мотивы и темы, подходящие для новогодних праздников: снежинки, елочки, Деды Морозы, зимние пейзажи и многое другое. Это позволит создать изделие, которое идеально впишется в праздничную атмосферу. Если вы сами занимаетесь декупажем, то создание подарка своими руками — это отличный способ выразить свою креативность и продемонстрировать мастерство. Получатель обязательно оценит ваш труд и внимание.
Мыло ручной работы
Ароматное мыло станет прекрасным подарком для любителей ухода за собой. Мыло ручной работы изготавливается из натуральных ингредиентов, таких как растительные масла, травы, эфирные масла и экстракты. Оно не содержит вредных химических добавок, консервантов и красителей, что делает его безопасным для кожи. Каждое мыло ручной работы уникально. Часто содержит добавки, обладающие лечебными свойствами. Например, мед и прополис полезны для сухой и чувствительной кожи, а лавандовое масло обладает успокаивающим эффектом.
Выбор подарка — это искусство, требующее внимания и фантазии. Оригинальность заключается не столько в стоимости, сколько в том, насколько подарок соответствует интересам и предпочтениям получателя. Помните, что лучший подарок на Новый год — это подарок, сделанный с любовью.
Какой бы подарок ни был: большой, маленький, импортный или экспортный, самое главное — дарить своим близким волшебство. Самое главное — та радость, которую вы приносите своим близким, — подытожил Дед Мороз Рык.