Мини-пенсии, новая котельная под Тагилом, операции на сосудах, выбросы и елочки

Posted 3 декабря, 17:12
Published 3 декабря, 17:12
Modified 3 декабря, 17:14
Updated 3 декабря, 17:14
Минимальный размер пенсии по старости для тагильчан в 2025 году подрастет до 15 200 рублей — он привязан к федеральному прожиточному минимуму. Между тем в Нижнем Тагиле прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году составит 15 098 рублей. Разницу будет компенсировать федеральный бюджет.
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на строительство новой котельной в поселке Черноисточинск. Заявленная сумма контракта — 125,5 млн рублей. Подрядчика определят в рамках объявленного конкурса. Завершить работы он должен будет к середине ноября следующего года.
Тагильские хирурги осваивают операции по стентированию сосудов у пациентов с атеросклерозом. Медики уже провели первые пять операций. Медицинскую манипуляцию тагильчане осваивают под руководством специалиста из Свердловской областной больницы №1 Василия Шерстобитова.
Росприроднадзор нашел нарушения в деятельности предприятия «Уралхимпласт», которое допускало выбросы вредных веществ в атмосферу, при этом занижая данные в отчетах. Должностные лица понесут административную ответственность. Также они должны оперативно устранить все нарушения.
Стало известно, когда в Нижнем Тагиле откроется «елочный» сезон. Живую новогоднюю красавицу можно будет купить, начиная с 16 декабря. Чтобы получить разрешение на платную вырубку елки, тагильчане должны будут обратиться в местное лесничество.