Мини-пенсии, новая котельная под Тагилом, операции на сосудах, выбросы и елочки

Минимальный размер пенсии по старости для тагильчан в 2025 году подрастет до 15 200 рублей — он привязан к федеральному прожиточному минимуму. Между тем в Нижнем Тагиле прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году составит 15 098 рублей. Разницу будет компенсировать федеральный бюджет.