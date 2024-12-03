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Posted 3 декабря, 17:12

Published 3 декабря, 17:12

Modified 3 декабря, 17:14

Updated 3 декабря, 17:14

Мини-пенсии, новая котельная под Тагилом, операции на сосудах, выбросы и елочки

Мини-пенсии, новая котельная под Тагилом, операции на сосудах, выбросы и елочки

3 декабря 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Назван минимальный размер пенсии, которую тагильчане будут получать в следующем году. В поселке под Тагилом возведут новую котельную. Местные хирурги осваивают стентирование сосудов при атеросклерозе. «Уралхимпласт» заподозрили в превышении выбросов. «Елочный» сезон в Тагиле откроется 16 декабря.

Минимальный размер пенсии по старости для тагильчан в 2025 году подрастет до 15 200 рублей — он привязан к федеральному прожиточному минимуму. Между тем в Нижнем Тагиле прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году составит 15 098 рублей. Разницу будет компенсировать федеральный бюджет.

Стал известен минимальный размер пенсии в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на строительство новой котельной в поселке Черноисточинск. Заявленная сумма контракта — 125,5 млн рублей. Подрядчика определят в рамках объявленного конкурса. Завершить работы он должен будет к середине ноября следующего года.

Новую котельную построят в поселке под Нижним Тагилом
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Тагильские хирурги осваивают операции по стентированию сосудов у пациентов с атеросклерозом. Медики уже провели первые пять операций. Медицинскую манипуляцию тагильчане осваивают под руководством специалиста из Свердловской областной больницы №1 Василия Шерстобитова.

В Нижнем Тагиле провели первые операции по стентированию артерий с атеросклерозом
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Росприроднадзор нашел нарушения в деятельности предприятия «Уралхимпласт», которое допускало выбросы вредных веществ в атмосферу, при этом занижая данные в отчетах. Должностные лица понесут административную ответственность. Также они должны оперативно устранить все нарушения.

В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» осуществляет выбросы с нарушениями
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Стало известно, когда в Нижнем Тагиле откроется «елочный» сезон. Живую новогоднюю красавицу можно будет купить, начиная с 16 декабря. Чтобы получить разрешение на платную вырубку елки, тагильчане должны будут обратиться в местное лесничество.

С 16 декабря в Нижнем Тагиле можно будет приобрести живую ель к Новому году
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